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Ножевой блок

CP0866
  • Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential
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    Ножевой блок

    CP0866

    Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential

    Этот ножевой блок — одна из деталей пароварки-блендера Philips Avent Essential. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Ножевой блок

    Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential

    Этот ножевой блок — одна из деталей пароварки-блендера Philips Avent Essential. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания.

    Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential

    Этот ножевой блок — одна из деталей пароварки-блендера Philips Avent Essential. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Ножевой блок

    Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential

    Этот ножевой блок — одна из деталей пароварки-блендера Philips Avent Essential. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания.

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      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF862

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