Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential
Этот ножевой блок — одна из деталей пароварки-блендера Philips Avent Essential. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential
Этот ножевой блок — одна из деталей пароварки-блендера Philips Avent Essential. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания.
Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential
Этот ножевой блок — одна из деталей пароварки-блендера Philips Avent Essential. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для измельчения ингредиентов в пароварке-блендере Essential
Этот ножевой блок — одна из деталей пароварки-блендера Philips Avent Essential. Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания.
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