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Philips Avent

Гигиеничная крышка для воронки

CP9288
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса
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    Philips Avent Гигиеничная крышка для воронки

    CP9288
    Общая оценка / 5

    Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса

    Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса.

    Philips Avent Гигиеничная крышка для воронки

    Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса

    Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса.

    Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса

    Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса.

    Philips Avent Гигиеничная крышка для воронки

    Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса

    Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF332
        Подходит для:
        SCF334
        Подходит для:
        SCF330
        Подходит для:
        • SCD292/31
        • SCF330/40
        • SCF330/70
        • SCF330/71

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