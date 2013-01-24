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PowerPro Duo

Совмещенный аксессуар

CP9983
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    PowerPro Duo Совмещенный аксессуар

    CP9983

    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo

    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для эффективной уборки Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Duo Совмещенный аксессуар

    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo

    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для эффективной уборки Узнать обо всех преимуществах

    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo

    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для эффективной уборки Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Duo Совмещенный аксессуар

    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo

    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для эффективной уборки Узнать обо всех преимуществах

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      "2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo

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      • Серый корпус / синяя щетина

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Для HomeCare
        FC6167

      • Подходит для

        PowerPro Duo
        FC6162, FC6164, FC6166, FC6168
        PowerPro Aqua
        • FC6408
        • FC6409
        • FC6172
        • FC6404
        • FC6405

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