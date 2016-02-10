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  • "2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo "2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo "2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo

    PowerPro Duo Совмещенный аксессуар

    CP9983

    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo

    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для эффективной уборки

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    PowerPro Duo Совмещенный аксессуар

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    "2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo

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    • Серый корпус / синяя щетина

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Для HomeCare
      FC6167

    • Подходит для

      PowerPro Aqua
      • FC6408
      • FC6409
      • FC6172
      • FC6404
      • FC6405
      PowerPro Duo
      FC6162, FC6164, FC6166, FC6168
    Badge-D2C

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