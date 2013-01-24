Ключевые слова для поиска
"2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo
"2 в 1": щелевая насадка и щетка для эффективной уборки Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
"2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo
"2 в 1": щелевая насадка и щетка для эффективной уборки Узнать обо всех преимуществах
"2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo
"2 в 1": щелевая насадка и щетка для эффективной уборки Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
"2 в 1": щелевая насадка и щетка для PowerPro Duo
"2 в 1": щелевая насадка и щетка для эффективной уборки Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
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