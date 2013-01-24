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Для смешивания ингредиентов
Смешивание без рук: готовить домашние деликатесы еще никогда не было так просто. Ручной миксер с этой подставкой и вращающейся чашей обеспечивает эффективное смешивание за считанные минуты! Емкость чаши составляет 3 литра. Узнать обо всех преимуществах
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Для смешивания ингредиентов
Смешивание без рук: готовить домашние деликатесы еще никогда не было так просто. Ручной миксер с этой подставкой и вращающейся чашей обеспечивает эффективное смешивание за считанные минуты! Емкость чаши составляет 3 литра. Узнать обо всех преимуществах