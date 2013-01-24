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Чаша для миксера

CRP207
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    Чаша для миксера

    CRP207
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для смешивания ингредиентов

    Смешивание без рук: готовить домашние деликатесы еще никогда не было так просто. Ручной миксер с этой подставкой и вращающейся чашей обеспечивает эффективное смешивание за считанные минуты! Емкость чаши составляет 3 литра. Узнать обо всех преимуществах

    Чаша для миксера

    Для смешивания ингредиентов

    Смешивание без рук: готовить домашние деликатесы еще никогда не было так просто. Ручной миксер с этой подставкой и вращающейся чашей обеспечивает эффективное смешивание за считанные минуты! Емкость чаши составляет 3 литра. Узнать обо всех преимуществах

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      • Белый
      • с электроприводом

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        HR1565/50

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