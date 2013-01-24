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Для подключения бритвы к электросети
Шнур, который позволяет подключать и заряжать устройство от электросети. Узнать обо всех преимуществах
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Для подключения бритвы к электросети
Шнур, который позволяет подключать и заряжать устройство от электросети. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь