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Сетевой шнур

CRP300/01
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Общая оценка / 5
  • Для подключения бритвы к электросети Для подключения бритвы к электросети Для подключения бритвы к электросети
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    Сетевой шнур

    CRP300/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Для подключения бритвы к электросети

    Шнур, который позволяет подключать и заряжать устройство от электросети. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Сетевой шнур

    Для подключения бритвы к электросети

    Шнур, который позволяет подключать и заряжать устройство от электросети. Узнать обо всех преимуществах

    Для подключения бритвы к электросети

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    • Витой

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HQ4401
      • HQ4407
      • HQ441
      • HQ4411
      • HQ4421
      • HQ444
      • HQ4441
      • HQ4601
      • HQ4607
      • HQ468
      • HQ4800
      • HQ4806
      • HQ4807
      • HQ481
      • HQ4819
      • HQ4821
      • HQ4826
      • HQ4846
      • HQ4847
      • HQ4851
      • HQ4856
      • HQ4861
      • HQ4866
      • HQ489
      • HQ5401
      • HQ5413
      • HQ5421
      • HQ5426
      • HQ5430
      • HQ5461
      • HQ5601
      • HQ5625
      • HQ5800
      • HQ5801
      • HQ5806
      • HQ5811
      • HQ5812
      • HQ5813
      • HQ5816
      • HQ5817
      • HQ5818
      • HQ5819
      • HQ5820
      • HQ5821
      • HQ5823
      • HQ5824
      • HQ5826
      • HQ5841
      • HQ5846
      • HQ5861
      • HQ5866
      • HQ6405
      • HQ6415
      • HQ6445
      • HQ6605
      • HQ6610
      • HQ6640
      • HQ6645
      • HQ6646
      • HQ6675
      • HQ6695
      • HQ6696
      • HQ6831
      • HQ6842
      • HQ6849
      • HQ6854
      • HQ6855
      • HQ6857
      • HQ6859
      • HQ6868
      • HQ6874
      • HQ6879
      • HQ6892
      • HQ6897
      • HQ6900
      • HQ6920
      • HQ6921
      • HQ6940
      • HQ6941
      • HQ6942
      • HQ6950
      • HQ6970
      • HQ6990
      Подходит для
      • HQ341
      • HQ342
      • HQ382
      • HQ384
      • HQ386
      • HQ3860

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