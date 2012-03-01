Ключевые слова для поиска

  • Крышка для кувшина для кофе Крышка для кувшина для кофе Крышка для кувшина для кофе

    Крышка для кувшина для кофе

    CRP433

    Крышка для кувшина для кофе

    Данная крышка предназначена для кувшина кофеварки. Она помогает сохранять кофе горячим, а также не позволяет напитку проливаться при наливании. Совместима с термокувшином для кофе Café Gaia.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка для кувшина для кофе

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Совместимые продукты

    Как найти номер модели изделия?
    Где найти номер продукта
    Как мне найти номер продукта?
    найдены продукты по запросу Не найдено продуктов по запросу

    Крышка для кувшина для кофе

    Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

    • Café Gaia
    • Черный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для:

      Café Gaia
      • HD7544
      • HD7546
      • HD7547
      • HD7548
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.