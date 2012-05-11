Кувшин для кофе
Кувшин для кофе
Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с кофеваркой Philips Grind & Brew.
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Показать еще продукты ({amount}) Показать меньше данных Кувшин для кофе Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками Система Grind & Brew Черный 12 чашек
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Сменная деталь
Подходит для:
HD7740/00
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