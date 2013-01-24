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Кувшин для кофе

CRP716
Общая оценка / 5
  • Кувшин для кофе Кувшин для кофе Кувшин для кофе
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    Кувшин для кофе

    CRP716
    Общая оценка / 5

    Кувшин для кофе

    Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с кофеваркой Philips Grind & Brew. Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин для кофе

    Кувшин для кофе

    Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с кофеваркой Philips Grind & Brew. Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин для кофе

    Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с кофеваркой Philips Grind & Brew. Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин для кофе

    Кувшин для кофе

    Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот кувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с кофеваркой Philips Grind & Brew. Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин для кофе

    Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

    • Система Grind & Brew
    • Черный
    • 12 чашек

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      HD7740/00

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