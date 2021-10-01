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3000 Series

Паровой утюг

DST3011/20
Общая оценка / 5
  • Мощный пар для разглаживания любых складок Мощный пар для разглаживания любых складок Мощный пар для разглаживания любых складок
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    3000 Series Паровой утюг

    DST3011/20
    Общая оценка / 5

    Мощный пар для разглаживания любых складок

    Наш паровой утюг серии 3000 позволяет легко разглаживать даже жесткие складки благодаря мощной подаче пара. Керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение, а резервуара для воды 300 мл хватит для глажения небольшой стопки вещей даже без пополнения. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Series Паровой утюг

    Мощный пар для разглаживания любых складок

    Наш паровой утюг серии 3000 позволяет легко разглаживать даже жесткие складки благодаря мощной подаче пара. Керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение, а резервуара для воды 300 мл хватит для глажения небольшой стопки вещей даже без пополнения. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный пар для разглаживания любых складок

    Наш паровой утюг серии 3000 позволяет легко разглаживать даже жесткие складки благодаря мощной подаче пара. Керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение, а резервуара для воды 300 мл хватит для глажения небольшой стопки вещей даже без пополнения. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Series Паровой утюг

    Мощный пар для разглаживания любых складок

    Наш паровой утюг серии 3000 позволяет легко разглаживать даже жесткие складки благодаря мощной подаче пара. Керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение, а резервуара для воды 300 мл хватит для глажения небольшой стопки вещей даже без пополнения. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный пар для разглаживания любых складок

      Паровой удар до 140 г

      • Мощность 2100 Вт
      • Постоянная подача пара 30 г/мин
      • Паровой удар 140 г
      • Керамика
      Паровой удар до 140 г для дополнительной мощности

      Паровой удар до 140 г для дополнительной мощности

      Мощный паровой удар обеспечивает дополнительную мощность для более глубокого проникновения в ткань и простого разглаживания даже жестких складок.

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для стабильной эффективности

      Постоянная подача пара до 30 г/мин для стабильной эффективности

      Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

      2100 Вт для быстрого нагрева

      2100 Вт для быстрого нагрева

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

      Гладкая керамическая подошва

      Гладкая керамическая подошва

      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Наша система "капля-стоп" не допускает протекания воды на одежду

      Наша система "капля-стоп" не допускает протекания воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание, вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.

      Простое разглаживание труднодоступных мест с носиком специальной формы

      Простое разглаживание труднодоступных мест с носиком специальной формы

      Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.

      Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

      Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

      Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

      Глажение большего количества вещей без пополнения с резервуаром для воды 300 мл

      Глажение большего количества вещей без пополнения с резервуаром для воды 300 мл

      Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        300  ml
        Система "капля-стоп"
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,9  m
        Подошва
        Керамика
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Напряжение
        220—240 В
        Распыление воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Встроенный слайдер очистки от накипи
        Да
        Очистка от накипи и загрязнений
        Да

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,2  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        32x13x16,2  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        12,1x14,3x29  cm
        Вес (с упаковкой)
        1,5  kg

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Высокая производительность.

        Паровой удар
        До 140 г
        Постоянная подача пара
        30 г/мин
        Готовность к использованию
        35 сек.
        Мощность
        2100 Вт

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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