DST3020/20
Мощный пар для разглаживания любых складок
Наш паровой утюг серии 3000 позволяет легко разглаживать даже жесткие складки благодаря мощной подаче пара. Керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение, а резервуара для воды 300 мл хватит для глажения небольшой стопки вещей даже без пополнения.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный паровой удар обеспечивает дополнительную мощность для более глубокого проникновения в ткань и простого разглаживания даже жестких складок.
Мощная и стабильная подача пара для быстрого разглаживания складок.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание, вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.
Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.
Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.
Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
Очистка от известкового налета
Высокая производительность
Удобство использования
Гарантия
Экологичность
Размер и вес
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