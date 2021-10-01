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  • Мощный пар для разглаживания любых складок Мощный пар для разглаживания любых складок Мощный пар для разглаживания любых складок

    Серия 3000 Паровой утюг

    DST3040/70

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    Мощный пар для разглаживания любых складок

    Наш паровой утюг серии 3000 позволяет легко разглаживать даже жесткие складки благодаря мощной подаче пара. Керамическая подошва обеспечивает гладкое скольжение, а резервуара для воды 300 мл хватит для глажения небольшой стопки вещей даже без пополнения.

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    Серия 3000 Паровой утюг

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    Мощный пар для разглаживания любых складок

    Паровой удар до 200 г

    • Мощность 2600 Вт
    • Постоянная подача пара 40 г/мин
    • Паровой удар 200 г
    • Керамика
    Постоянная подача пара до 40 г/мин для стабильной эффективности

    Постоянная подача пара до 40 г/мин для стабильной эффективности

    Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

    Паровой удар до 200 г для дополнительной мощности

    Паровой удар до 200 г для дополнительной мощности

    Мощный паровой удар обеспечивает дополнительную мощность для более глубокого проникновения в ткань и простого разглаживания даже жестких складок.

    Гладкая керамическая подошва

    Гладкая керамическая подошва

    Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

    Глажение большего количества вещей без пополнения с резервуаром 300 мл

    Глажение большего количества вещей без пополнения с резервуаром 300 мл

    Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

    Автоматическое отключение

    Автоматическое отключение

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.

    Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.

    2600 Вт для быстрого нагрева

    2600 Вт для быстрого нагрева

    Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

    Наша система "капля-стоп" не допускает протекания воды на одежду

    Наша система "капля-стоп" не допускает протекания воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание, вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

    Простое разглаживание труднодоступных мест с носиком специальной формы

    Простое разглаживание труднодоступных мест с носиком специальной формы

    Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.

    Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

    Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

    Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

    • Очистка от известкового налета

      Встроенный слайдер очистки от накипи
      Да
      Очистка от накипи и загрязнений
      Да

    • Высокая производительность

      Паровой удар
      До 200 г
      Постоянная подача пара
      40 г/мин
      Готовность к использованию
      35 сек.
      Мощность
      2600 Вт

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,9  m
      Автоматическое выключение
      Да
      Подошва
      Керамика
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240 В
      Распыление воды
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да
      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,2  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      32x13x16,2  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      12,1x14,3x29  cm
      Вес (с упаковкой)
      1,5  kg

    Badge-D2C

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