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    Серия 5000 Паровой утюг

    DST5030/20

    Создан для работы, день за днем

    Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.

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    Серия 5000 Паровой утюг

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    Создан для работы, день за днем

    Подошва SteamGlide Plus прослужит в 4 раза дольше*

    • Автоотключение
    • Постоянная подача пара 45 г/мин
    • Паровой удар 180 г
    • SteamGlide Plus
    • Система автоотключения
    2400 Вт для быстрого нагрева

    2400 Вт для быстрого нагрева

    Быстрый нагрев и стабильно высокая производительность.

    Подошва с защитой от царапин идеально скользит

    Подошва с защитой от царапин идеально скользит

    Наша специальная подошва SteamGlide Plus плавно скользит по любым тканям. Она защищена от прикипания и появления царапин, а также проста в очистке.

    Функция капля-стоп предотвращает протекание воды на одежду при глажении

    Функция капля-стоп предотвращает протекание воды на одежду при глажении

    Наша система капля-стоп позволит вам уверенно гладить деликатные ткани при низкой температуре. Больше не нужно беспокоиться, что через сопла выйдет вода и оставит мокрые пятна на одежде.

    Подача пара до 45 г/мин для стабильно высокой мощности глажения

    Подача пара до 45 г/мин для стабильно высокой мощности глажения

    Мощная и стабильная подача пара для быстрого разглаживания складок.

    Встроенный ползунок Calc-Clean и долговечная эффективность подачи пара

    Встроенный ползунок Calc-Clean и долговечная эффективность подачи пара

    Этот утюг работает с обычной водопроводной водой. Встроенная функция очистки Calc-Clean позволит удалить из прибора известковый налет и сохранить его оптимальную эффективность.

    Комфортная текстурная ручка для удобного хвата

    Комфортная текстурная ручка для удобного хвата

    Текстурная ручка позволит легко держать прибор в руке, чтобы утюг точно не выскользнул во время глажения.

    Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    Кабель проверен на безопасность и износостойкость

    Кабель проверен на безопасность и износостойкость

    Все кабели наших паровых утюгов проходят строгие тесты по безопасности, подтверждающие их износостойкость.

    Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

    Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

    Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.

    • Безопасность

      Автоматическое отключение
      Да

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      320  nm
      Название подошвы
      SteamGlide Plus
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Система "капля-стоп"
      Да
      Устойчивое вертикальное положение
      Да
      Большое отверстие для залива воды
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2400  W
      Паровой удар
      180  g
      Постоянная подача пара
      45  g/min
      Распыление воды
      Да

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Встроенный слайдер очистки от накипи

    • Размер и вес

      Вес утюга
      1,255  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      33,2 x 16,7 x 13,7  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      31,2 x 14,7 x 12,7  cm

    Badge-D2C

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