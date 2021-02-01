DST5040/80
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide Plus, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрый нагрев и стабильно высокая производительность.
Наша специальная подошва SteamGlide Plus плавно скользит по любым тканям. Она защищена от прикипания и появления царапин, а также проста в очистке.
Наша система капля-стоп позволит вам уверенно гладить деликатные ткани при низкой температуре. Больше не нужно беспокоиться, что через сопла выйдет вода и оставит мокрые пятна на одежде.
Мощная и стабильная подача пара для быстрого разглаживания складок.
Этот утюг работает с обычной водопроводной водой. Встроенная функция очистки Calc-Clean позволит удалить из прибора известковый налет и сохранить его оптимальную эффективность.
Текстурная ручка позволит легко держать прибор в руке, чтобы утюг точно не выскользнул во время глажения.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Все кабели наших паровых утюгов проходят строгие тесты по безопасности, подтверждающие их износостойкость.
Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.
Безопасность
Удобство использования
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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