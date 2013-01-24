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6000 series

Паровой утюг

DST6008/20
Общая оценка / 5
  • Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды
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    6000 series Паровой утюг

    DST6008/20
    Общая оценка / 5

    Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Узнать обо всех преимуществах

    6000 series Паровой утюг

    Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Узнать обо всех преимуществах

    Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Узнать обо всех преимуществах

    6000 series Паровой утюг

    Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Узнать обо всех преимуществах

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      Глажение без частого долива воды

      Утюг с большим резервуаром для воды

      • 2600 Вт
      • Подача пара 40 г/мин, паровой удар 220г
      • Резервуар для воды XL 550 мл
      • Керамическая подошва
      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

      Керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани

      Керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани

      Керамическая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по ткани.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Большой резервуар для воды 550 мл позволяет реже доливать воду

      Большой резервуар для воды 550 мл позволяет реже доливать воду

      Комфортное глажение без частого долива воды. Большой резервуар для воды XL (550 мл) обеспечивает более долгое глажение и не требует частого наполнения.

      Паровой удар до 220 г для неподатливых складок

      Паровой удар до 220 г для неподатливых складок

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Керамика
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Распылитель
        Да

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        550  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Время нагрева
        0,40  мин
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

      • Технические характеристики

        Вес утюга
        1,3  кг
        Габариты изделия
        29,7 x 14,6 x 12,2  см
        Размеры упаковки
        31,5 x 17 x 14  см

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Питание
        2600  Вт
        Паровой удар
        220  г
        Различные режимы подачи пара
        Да
        напряжение
        220–240  В

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