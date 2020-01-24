DST6008/20
Глажение без частого долива воды
Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки.Узнать обо всех преимуществах
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Керамическая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по ткани.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном
Комфортное глажение без частого долива воды. Большой резервуар для воды XL (550 мл) обеспечивает более долгое глажение и не требует частого наполнения.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
Быстрое разглаживание складок
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