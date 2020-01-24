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  • Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды

    6000 series Паровой утюг

    DST6008/20

    Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки.

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    6000 series Паровой утюг

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    Глажение без частого долива воды

    Утюг с большим резервуаром для воды

    • 2600 Вт
    • Подача пара 40 г/мин, паровой удар 220г
    • Резервуар для воды XL 550 мл
    • Керамическая подошва
    Керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани

    Керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани

    Керамическая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по ткани.

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Постоянная подача пара до 40 г/мин

    Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

    Паровой удар до 220 г для неподатливых складок

    Паровой удар до 220 г для неподатливых складок

    Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном

    Большой резервуар 550 мл позволяет гладить без частого долива воды

    Большой резервуар 550 мл позволяет гладить без частого долива воды

    Комфортное глажение без частого долива воды. Большой резервуар для воды XL (550 мл) обеспечивает более долгое глажение и не требует частого наполнения.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Функция самоочистки

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,3  kg
      Размеры упаковки
      31,5 x 17 x 14  cm
      Габариты изделия
      29,7 x 14,6 x 12,2  cm
      Автоотключение
      Да

    • Удобство использования

      Время нагрева
      0,40  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      550  ml
      Система "капля-стоп"
      Да
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина сетевого шнура
      2,5  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Подошва
      Керамика
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Настройка подачи пара
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2600  W
      Паровой удар
      220  g
      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Напряжение
      220–240  V
      Различные режимы подачи пара
      Да

    Badge-D2C

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