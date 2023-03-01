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7000 Series

Паровой утюг HV, светло-синий / серый

DST7011/20
Общая оценка / 5
  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
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    7000 Series Паровой утюг HV, светло-синий / серый

    DST7011/20
    Общая оценка / 5

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    7000 Series Паровой утюг HV, светло-синий / серый

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    7000 Series Паровой утюг HV, светло-синий / серый

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантированно оптимальная подача пара

      Благодаря улучшенному паровому удару

      • Постоянная подача пара 45 г/мин
      • паровой удар 220 г
      • Подошва SteamGlide Plus
      Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Подошва SteamGlide Plus

      Подошва SteamGlide Plus

      Наша подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

      Quick Calc Release

      Quick Calc Release

      Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

      2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      2600 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

      Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

      Вертикальное отпаривание

      Вертикальное отпаривание

      Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.

      Простая настройка температуры

      Простая настройка температуры

      Благодаря удобному регулятору температуры и настройке подачи пара вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим и режим отпаривания для любого типа ткани.

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        45  г/мин
        Подошва
        SteamGlide Plus
        Мощность
        2600  Вт
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        220  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да

      • Конструкция

        Цвет
        Светло-синий / серый

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240  В
        Длина шнура
        2  м
        Частота
        50–60  Гц
        Объем резервуара для воды
        300  мл

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Быстрая очистка от накипи

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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