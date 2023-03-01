Гарантированно оптимальная подача пара
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантированно оптимальная подача пара
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах
Гарантированно оптимальная подача пара
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантированно оптимальная подача пара
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Наша подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.
Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.
Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.
Благодаря удобному регулятору температуры и настройке подачи пара вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим и режим отпаривания для любого типа ткани.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Конструкция
Технические характеристики
Очистка от накипи
Экологичность
Гарантия
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