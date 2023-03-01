Серия 7000 Паровой утюг HV, Лурос / светло-синий
Гарантированно оптимальная подача пара
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Серия 7000 Паровой утюг HV, Лурос / светло-синий
Гарантированно оптимальная подача пара Благодаря улучшенному паровому удару Постоянная подача пара 50 г/мин Паровой удар 250 г Подошва SteamGlide Plus Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Подошва SteamGlide Plus
Наша подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.
Quick Calc Release
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.
2800 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения
Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.
Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду
Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.
Подача пара до 50 г/мин для быстрого разглаживания складок
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Вертикальное отпаривание
Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.
Простая настройка температуры
Благодаря удобному регулятору температуры и настройке подачи пара вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим и режим отпаривания для любого типа ткани.
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Общие характеристики
Материал подошвы
SteamGlide Plus Основной материал
Н/Д
Очистка от известкового налета
Можно использовать водопроводную воду
Да Функция Calc Clean
Быстрая очистка от накипи
Вес и габариты
Размеры изделия (Ш x В x Д)
12,88 x 15,33 x 31,95 см Габариты изделия (Ш x В x Д) при хранении
Н/Д Габариты изделия (ШxВxД) в разложенном состоянии
Н/Д Габариты упаковки (Ш x В x Д)
13,7 x 16,7 x 33,2 см Вес продукта
1,6 кг Вес упаковки
Н/Д Вес (с упаковкой)
1,82 кг
Страна происхождения
Произведено в:
Индонезия
Технические характеристики
Напряжение
220–240
V Мощность
Да Длина шнура
2
m Частота
50–60
Hz Объем резервуара для воды
300
ml
Дизайн
Цвет
Лурос / светло-синий
Гарантия
Международная гарантия 2 года
Да
Быстрое и мощное разглаживание складок
Постоянная подача пара
50
g/min Подошва
SteamGlide Plus Мощность
2800
W Вертикальное отпаривание
Да Распыление
Да Паровой удар
250
g Настройка подачи пара
Да
Экологичность
Режим энергосбережения
Да
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