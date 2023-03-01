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  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара

    Серия 7000 Паровой утюг HV, черный / красный

    DST7022/40

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Plus обеспечивают высокие результаты надолго.

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    Серия 7000 Паровой утюг HV, черный / красный

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    Гарантированно оптимальная подача пара

    Благодаря улучшенному паровому удару

    • Постоянная подача пара 50 г/мин
    • Паровой удар 250 г
    • Подошва SteamGlide Plus
    Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

    Подошва SteamGlide Plus

    Подошва SteamGlide Plus

    Наша подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

    Quick Calc Release

    Quick Calc Release

    Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

    2800 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

    2800 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

    Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

    Подача пара до 50 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

    Вертикальное отпаривание

    Вертикальное отпаривание

    Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.

    Простая настройка температуры

    Простая настройка температуры

    Благодаря удобному регулятору температуры и настройке подачи пара вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим и режим отпаривания для любого типа ткани.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Быстрая очистка от накипи
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      2  m
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50–60  Hz
      Объем резервуара для воды
      300  ml

    • Дизайн

      Цвет
      Черный / красный

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      50  g/min
      Подошва
      SteamGlide Plus
      Мощность
      2800  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      250  g
      Настройка подачи пара
      Да

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да

    Badge-D2C

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