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  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара

    Серия 7000 Паровой утюг HV, черный/золотой

    DST7040/80

    Общая оценка / 5
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    Гарантированно оптимальная подача пара

    Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго.

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    Серия 7000 Паровой утюг HV, черный/золотой

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    Гарантированно оптимальная подача пара

    Подошва SteamGlideElite, долговечность и оптимальное скольжение

    • Постоянная подача пара 50 г/мин
    • Паровой удар 250 г
    • Подошва SteamGlide Elite
    • Система автоотключения
    Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

    SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

    Превосходная подошва Philips SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

    Quick Calc Release

    Quick Calc Release

    Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

    2800 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

    2800 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

    Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

    Подача пара до 50 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Подача пара до 50 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

    Простая настройка температуры

    Простая настройка температуры

    Благодаря удобному регулятору температуры и настройке подачи пара вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим и режим отпаривания для любого типа ткани.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

    Вертикальное отпаривание

    Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Паровой утюг
      Время нагрева
      45 секунд
      Световой индикатор
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide Elite
      Превосходное скольжение подошвы
      Лучшая
      Устойчивость подошвы к царапинам
      Лучшая
      Очистка от известкового налета
      Решение для удаления накипи - Quick Calc Release
      Распыление воды
      Да
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      300 мл
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      2500–3000 Вт
      Система "капля-стоп"
      Да
      Скорость постоянной подачи пара
      50 г/мин
      Паровой удар
      250 г
      Напряжение
      220–240 В

    • Безопасность

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      12,88 x 15,33 x 31,95 см
      Габариты упаковки (Ш x В x Д)
      13,7 x 16,7 x 33,2 см
      Длина сетевого шнура
      2 м
      Вес утюга
      1,6 кг
      Вес (с упаковкой)
      1,82 кг

    • Дизайн

      Цвет
      Черный/золотистый

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение (экорежим)
      Да

    Badge-D2C

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