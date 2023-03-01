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  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара

    Серия 7000 Паровой утюг HV, темно-пурпурный

    DST7061/30

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    Гарантированно оптимальная подача пара

    Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго.

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    Серия 7000 Паровой утюг HV, темно-пурпурный

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    Гарантированно оптимальная подача пара

    Подошва SteamGlideElite, долговечность и оптимальное скольжение

    • Постоянная подача пара 55 г/мин
    • 3000 Вт
    • Подошва SteamGlide Elite
    • Паровой удар 250 г
    • Система автоотключения
    Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

    Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

    SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

    Превосходная подошва Philips SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

    Quick Calc Release

    Quick Calc Release

    Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

    Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

    Вертикальное отпаривание

    Вертикальное отпаривание

    Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.

    Простая настройка температуры

    Простая настройка температуры

    Благодаря удобному регулятору температуры и настройке подачи пара вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим и режим отпаривания для любого типа ткани.

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      Быстрая очистка от накипи

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      2  m
      Частота
      50–60  Hz
      Объем резервуара для воды
      300  ml

    • Дизайн

      Цвет
      Темно-пурпурный
      Великолепный дизайн
      Диск 2k

    • Удобство использования

      Система "капля-стоп"
      Да
      Автоотключение
      Да
      Настройка подачи пара
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      55  g/min
      Подошва
      SteamGlide Elite
      Мощность
      3000  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      250  g

    • Экологичность

      Режим энергосбережения
      Да

    Badge-D2C

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