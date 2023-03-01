DST7061/30
Гарантированно оптимальная подача пара
Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Превосходная подошва Philips SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.
Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.
Благодаря удобному регулятору температуры и настройке подачи пара вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим и режим отпаривания для любого типа ткани.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Дизайн
Удобство использования
Гарантия
Быстрое и мощное разглаживание складок
Экологичность
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