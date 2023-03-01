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7500 series

HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

DST7510/80
Общая оценка / 5
  • Эффективная мощность 3200 Вт Эффективная мощность 3200 Вт Эффективная мощность 3200 Вт
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    7500 series HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

    DST7510/80
    Общая оценка / 5

    Эффективная мощность 3200 Вт

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    7500 series HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

    Эффективная мощность 3200 Вт

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективная мощность 3200 Вт

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    7500 series HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

    Эффективная мощность 3200 Вт

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективная мощность 3200 Вт

      Мощность пара и широкие возможности управления

      • Постоянная подача пара 55 г/мин
      • Паровой удар 260 г
      • Подошва SteamGlide Elite

      Паровой удар до 260 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Система быстрой очистки от накипи

      Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

      SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

      Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      3200 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

      Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Превосходное скольжение подошвы
        4  звезд
        Название подошвы
        SteamGlide Elite
        Система "капля-стоп"
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        2  м
        Встроенная розетка
        Да
        Элементы управления режимами подачи пара на ручке
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        5  звезд
        Автоотключение
        Да
        Световой индикатор
        Да

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        55 г/мин
        Мощность
        3200  Вт
        Постоянная подача пара
        55  г/мин
        Паровой удар
        260  г
        Напряжение
        240  В
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Готовность к использованию
        2  мин
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Распыление воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,669  кг
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        13,7 x 16,7 x 33,2  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        12,88 x 15,33 x 31,95  см
        Вес (с упаковкой)
        1,908  кг

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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