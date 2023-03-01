DST7510/80
Эффективная мощность 3200 Вт
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.
Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Общие характеристики
Технические характеристики
Безопасность
Вес и размеры
Экологическая безопасность
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