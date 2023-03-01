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  • Эффективная мощность 3200 Вт Эффективная мощность 3200 Вт Эффективная мощность 3200 Вт

    Серия 7500 HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

    DST7510/80

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    Эффективная мощность 3200 Вт

    Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго.

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    Серия 7500 HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

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    Эффективная мощность 3200 Вт

    Мощность пара и широкие возможности управления

    • Постоянная подача пара 55 г/мин
    • Паровой удар 260 г
    • Подошва SteamGlide Elite

    Паровой удар до 260 г для разглаживания жестких складок

    Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

    Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

    Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

    3200 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

    Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

    Система быстрой очистки от накипи

    Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

    SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

    Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

    Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

    Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Паровой утюг
      Время нагрева
      45 секунд
      Световой индикатор
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide Elite
      Превосходное скольжение подошвы
      Лучшая
      Устойчивость подошвы к царапинам
      Лучшая
      Очистка от известкового налета
      Очистка и удаление накипи - Quick Calc Release
      Распыление воды
      Да
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      300 мл
      Различные режимы подачи пара
      Да
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      2600–3200 Вт
      Давление
      55 г/мин
      Система "капля-стоп"
      Да
      Скорость обычной/непрерывной подачи пара
      55 г/мин
      Паровой удар
      260 г
      Напряжение
      220–240 В

    • Безопасность

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      12,88 x 15,33 x 31,95 см
      Габариты упаковки (Ш x В x Д)
      13,7 x 16,7 x 33,2 см
      Длина сетевого шнура
      2 м
      Вес утюга
      1,6 кг
      Вес (с упаковкой)
      1,82 кг

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение (экорежим)
      Да
      Упаковка изделия
      На 100% пригоден для вторичной переработки
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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