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Azur 8000 Series

Паровые утюги

DST8021/30
Общая оценка / 5
2 награды
  • Идеальный результат за минимальное время Идеальный результат за минимальное время Идеальный результат за минимальное время
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    Azur 8000 Series Паровые утюги

    DST8021/30
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Идеальный результат за минимальное время

    Оцените комфортное глажение с утюгом Philips Azur серии 8000. Начинайте глажение сразу после включения благодаря быстрому нагреву и высокой производительности. Технология Optimal TEMP гарантирует отсутствие риска прожечь доступные для глажения ткани. Узнать обо всех преимуществах

    Azur 8000 Series Паровые утюги

    Идеальный результат за минимальное время

    Оцените комфортное глажение с утюгом Philips Azur серии 8000. Начинайте глажение сразу после включения благодаря быстрому нагреву и высокой производительности. Технология Optimal TEMP гарантирует отсутствие риска прожечь доступные для глажения ткани. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный результат за минимальное время

    Оцените комфортное глажение с утюгом Philips Azur серии 8000. Начинайте глажение сразу после включения благодаря быстрому нагреву и высокой производительности. Технология Optimal TEMP гарантирует отсутствие риска прожечь доступные для глажения ткани. Узнать обо всех преимуществах

    Azur 8000 Series Паровые утюги

    Идеальный результат за минимальное время

    Оцените комфортное глажение с утюгом Philips Azur серии 8000. Начинайте глажение сразу после включения благодаря быстрому нагреву и высокой производительности. Технология Optimal TEMP гарантирует отсутствие риска прожечь доступные для глажения ткани. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный результат за минимальное время

      Без настройки и лишних усилий

      • Мощность — 3000 Вт
      • Никакого риска прожечь ткань
      • Подошва SteamGlide Elite
      • Постоянная подача пара 55 г/мин
      Паровой удар 240 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар 240 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар 240 г подойдет для разглаживания самых жестких складок на любой одежде.

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Приступайте к процессу глажения моментально благодаря увеличенной мощности для быстрого нагрева.

      Мощная непрерывная подача пара до 55 г/мин

      Мощная непрерывная подача пара до 55 г/мин

      Благодаря непрерывной подачей пара 55 г/мин вы больше не будете тратить силы впустую, а обработка вещей займет меньше времени.

      Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.

      Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

      Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

      Одна оптимальная настройка для всех тканей, допускающих глаженье. Никакого риска прожечь ткань. Благодаря технологии OptimalTEMP вы не прожжете ни одну ткань, допускающую глаженье. Вы можете гладить, что угодно: от джинсов до шелковых вещей, от льна до кашемира — без риска, без предварительной сортировки одежды, в любом порядке и не дожидаясь регулировки температуры.

      Подошва SteamGlide Elite обеспечивает долговечность и превосходное скольжение

      Подошва SteamGlide Elite обеспечивает долговечность и превосходное скольжение

      Плавно разглаживайте складки благодаря супергладкой подошве SteamGlide Elite, которая не повреждает одежду. Супергладкая подошва SteamGlide Elite изготовлена из прочных материалов, устойчива к царапинам и проста в уходе.

      Глажение большего количества вещей без пополнения с резервуаром для воды 300 мл

      Глажение большего количества вещей без пополнения с резервуаром для воды 300 мл

      Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

      Автоматическое выключение через 8 минут

      Автоматическое выключение через 8 минут

      Вы можете быть спокойны: паровой утюг автоматически отключается через 8 минут.

      Быстрая очистка от накипи для обеспечения долгого срока службы

      Быстрая очистка от накипи для обеспечения долгого срока службы

      Быстрая очистка от накипи способствует поддержанию максимальной производительности за счет удаления отложений накипи и известкового налета.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        300  ml
        Постоянная подача пара
        55  g/min
        Вес утюга
        1,78  kg
        Мощность
        3000  W
        Название подошвы
        SteamGlide Elite, розово-медного цвета
        Система "капля-стоп"
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Длина шнура питания
        2,5  m
        Автоотключение
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Быстрая очистка от накипи

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Разглаживание складок

        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Заостренный носик

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Технология OptimalTEMP
        Да
        Подача пара
        240 г/мин

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