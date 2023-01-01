DST8021/30
Идеальный результат за минимальное время
Оцените комфортное глажение с утюгом Philips Azur серии 8000. Начинайте глажение сразу после включения благодаря быстрому нагреву и высокой производительности. Технология Optimal TEMP гарантирует отсутствие риска прожечь доступные для глажения ткани.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Паровой удар 240 г подойдет для разглаживания самых жестких складок на любой одежде.
Одна оптимальная настройка для всех тканей, допускающих глаженье. Никакого риска прожечь ткань. Благодаря технологии OptimalTEMP вы не прожжете ни одну ткань, допускающую глаженье. Вы можете гладить, что угодно: от джинсов до шелковых вещей, от льна до кашемира — без риска, без предварительной сортировки одежды, в любом порядке и не дожидаясь регулировки температуры.
Плавно разглаживайте складки благодаря супергладкой подошве SteamGlide Elite, которая не повреждает одежду. Супергладкая подошва SteamGlide Elite изготовлена из прочных материалов, устойчива к царапинам и проста в уходе.
Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.
Вы можете быть спокойны: паровой утюг автоматически отключается через 8 минут.
Быстрая очистка от накипи способствует поддержанию максимальной производительности за счет удаления отложений накипи и известкового налета.
Приступайте к процессу глажения моментально благодаря увеличенной мощности для быстрого нагрева.
Благодаря непрерывной подачей пара 55 г/мин вы больше не будете тратить силы впустую, а обработка вещей займет меньше времени.
Вертикальное отпаривание позволит придать свежесть одежде на вешалках и удалить складки с занавесок, не снимая их. Нажимайте и отпускайте кнопку подачи пара при необходимости.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Гарантия
Разглаживание складок
Быстрое и мощное разглаживание складок
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.