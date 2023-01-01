Ключевые слова для поиска

  • Идеальный результат за минимальное время Идеальный результат за минимальное время Идеальный результат за минимальное время

    Azur серии 8000 Паровые утюги

    DST8021/30

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    2 награды

    Идеальный результат за минимальное время

    Оцените комфортное глажение с утюгом Philips Azur серии 8000. Начинайте глажение сразу после включения благодаря быстрому нагреву и высокой производительности. Технология Optimal TEMP гарантирует отсутствие риска прожечь доступные для глажения ткани.

    Узнать обо всех преимуществах

    Azur серии 8000 Паровые утюги

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Идеальный результат за минимальное время

    Без настройки и лишних усилий

    • Мощность — 3000 Вт
    • Никакого риска прожечь ткань
    • Подошва SteamGlide Elite
    • Постоянная подача пара 55 г/мин
    Паровой удар 240 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 240 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 240 г подойдет для разглаживания самых жестких складок на любой одежде.

    Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

    Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

    Одна оптимальная настройка для всех тканей, допускающих глаженье. Никакого риска прожечь ткань. Благодаря технологии OptimalTEMP вы не прожжете ни одну ткань, допускающую глаженье. Вы можете гладить, что угодно: от джинсов до шелковых вещей, от льна до кашемира — без риска, без предварительной сортировки одежды, в любом порядке и не дожидаясь регулировки температуры.

    Подошва SteamGlide Elite обеспечивает долговечность и превосходное скольжение

    Подошва SteamGlide Elite обеспечивает долговечность и превосходное скольжение

    Плавно разглаживайте складки благодаря супергладкой подошве SteamGlide Elite, которая не повреждает одежду. Супергладкая подошва SteamGlide Elite изготовлена из прочных материалов, устойчива к царапинам и проста в уходе.

    Глажение большего количества вещей без пополнения с резервуаром 300 мл

    Глажение большего количества вещей без пополнения с резервуаром 300 мл

    Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

    Автоматическое выключение через 8 минут

    Автоматическое выключение через 8 минут

    Вы можете быть спокойны: паровой утюг автоматически отключается через 8 минут.

    Быстрая очистка от накипи для обеспечения долгого срока службы

    Быстрая очистка от накипи для обеспечения долгого срока службы

    Быстрая очистка от накипи способствует поддержанию максимальной производительности за счет удаления отложений накипи и известкового налета.

    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    Приступайте к процессу глажения моментально благодаря увеличенной мощности для быстрого нагрева.

    Мощная непрерывная подача пара до 55 г/мин

    Мощная непрерывная подача пара до 55 г/мин

    Благодаря непрерывной подачей пара 55 г/мин вы больше не будете тратить силы впустую, а обработка вещей займет меньше времени.

    Вертикальное отпаривание вещей на вешалках

    Вертикальное отпаривание вещей на вешалках

    Вертикальное отпаривание позволит придать свежесть одежде на вешалках и удалить складки с занавесок, не снимая их. Нажимайте и отпускайте кнопку подачи пара при необходимости.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Быстрая очистка от накипи

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,78  kg

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      300  nm
      Название подошвы
      SteamGlide Elite, розово-медного цвета
      Система "капля-стоп"
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Автоотключение
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Разглаживание складок

      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Заостренный носик

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      55  g/min
      Мощность
      3000  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Технология OptimalTEMP
      Да
      Подача пара
      240 г/мин
      Вертикальное положение
      Подача пара по запросу

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.