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  • Идеальные результаты в один заход Идеальные результаты в один заход Идеальные результаты в один заход

    Azur серии 8000 Паровой утюг

    DST8030/70

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    2 награды

    Идеальные результаты в один заход

    Мощное глажение с нашим новым утюгом Philips Azur серии 8000. Функция турбо подачи пара (240 г/мин) позволит вам в один заход избавиться даже от самых упрямых складок. Утюг мгновенно готов к работе за счет своей мощности 3000 Вт и помогает добиться идеальных результатов благодаря сильному непрерывному потоку пара.

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    Azur серии 8000 Паровой утюг

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    Идеальные результаты в один заход

    Сильнейший поток пара с интеллектуальным управлением мощностью

    • Мощность — 3000 Вт
    • Постоянная подача пара 80 г/мин
    • Паровой удар в турборежиме 240 г
    • Никакого риска прожечь ткань
    Мощная постоянная подача пара до 80 г/мин

    Мощная постоянная подача пара до 80 г/мин

    Благодаря постоянной подаче пара 80 г/мин каждое движение по одежде будет эффективным, что позволит быстрее разгладить складки.

    Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

    Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

    Одна оптимальная настройка для всех тканей, допускающих глаженье. Никакого риска прожечь ткань. Благодаря технологии OptimalTEMP вы не прожжете ни одну ткань, допускающую глаженье. Вы можете гладить, что угодно: от джинсов до шелковых вещей, от льна до кашемира — без риска, без предварительной сортировки одежды, в любом порядке и не дожидаясь регулировки температуры.

    Быстрая очистка от накипи для обеспечения долгого срока службы

    Быстрая очистка от накипи для обеспечения долгого срока службы

    Быстрая очистка от накипи способствует поддержанию максимальной производительности за счет удаления отложений накипи и известкового налета.

    Подошва SteamGlide Elite обеспечивает долговечность и превосходное скольжение

    Подошва SteamGlide Elite обеспечивает долговечность и превосходное скольжение

    Плавно разглаживайте складки благодаря супергладкой подошве SteamGlide Elite, которая не повреждает одежду. Супергладкая подошва SteamGlide Elite изготовлена из прочных материалов, устойчива к царапинам и проста в уходе.

    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    Приступайте к процессу глажения моментально благодаря увеличенной мощности для быстрого нагрева.

    Паровой удар 240 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 240 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 240 г подойдет для разглаживания самых жестких складок на любой одежде.

    Глаженье большего количества вещей без долива воды благодаря резервуару 350 мл

    Глаженье большего количества вещей без долива воды благодаря резервуару 350 мл

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет гладить дольше без добавления воды.

    Автоматическое выключение через 8 минут

    Автоматическое выключение через 8 минут

    Вы можете быть спокойны: паровой утюг автоматически отключается через 8 минут.

    Вертикальное отпаривание вещей на вешалках

    Вертикальное отпаривание вещей на вешалках

    Вертикальное отпаривание позволит придать свежесть одежде на вешалках и удалить складки с занавесок, не снимая их. Нажимайте и отпускайте кнопку подачи пара при необходимости.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Быстрая очистка от накипи

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,78  kg

    • Дизайн

      Цвет
      Изумрудный зеленый

    • Удобство использования

      Безопасен для всех видов тканей
      Да
      Объем резервуара для воды
      350  nm
      Название подошвы
      SteamGlide Elite, розово-медного цвета
      Система "капля-стоп"
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Встроенная розетка
      Да
      Большое отверстие для залива воды
      Да
      Автоотключение
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Разглаживание складок

      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Заостренный носик

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Постоянная подача пара
      80  g/min
      Мощность
      3000  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Интенсивный выброс пара
      Да
      Подача пара
      240  g
      Вертикальное положение
      Подача пара по запросу

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да

    • Экологичность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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