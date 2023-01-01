DST8030/70
Идеальные результаты в один заход
Мощное глажение с нашим новым утюгом Philips Azur серии 8000. Функция турбо подачи пара (240 г/мин) позволит вам в один заход избавиться даже от самых упрямых складок. Утюг мгновенно готов к работе за счет своей мощности 3000 Вт и помогает добиться идеальных результатов благодаря сильному непрерывному потоку пара.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря постоянной подаче пара 80 г/мин каждое движение по одежде будет эффективным, что позволит быстрее разгладить складки.
Одна оптимальная настройка для всех тканей, допускающих глаженье. Никакого риска прожечь ткань. Благодаря технологии OptimalTEMP вы не прожжете ни одну ткань, допускающую глаженье. Вы можете гладить, что угодно: от джинсов до шелковых вещей, от льна до кашемира — без риска, без предварительной сортировки одежды, в любом порядке и не дожидаясь регулировки температуры.
Быстрая очистка от накипи способствует поддержанию максимальной производительности за счет удаления отложений накипи и известкового налета.
Плавно разглаживайте складки благодаря супергладкой подошве SteamGlide Elite, которая не повреждает одежду. Супергладкая подошва SteamGlide Elite изготовлена из прочных материалов, устойчива к царапинам и проста в уходе.
Приступайте к процессу глажения моментально благодаря увеличенной мощности для быстрого нагрева.
Паровой удар 240 г подойдет для разглаживания самых жестких складок на любой одежде.
Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет гладить дольше без добавления воды.
Вы можете быть спокойны: паровой утюг автоматически отключается через 8 минут.
Вертикальное отпаривание позволит придать свежесть одежде на вешалках и удалить складки с занавесок, не снимая их. Нажимайте и отпускайте кнопку подачи пара при необходимости.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Дизайн
Удобство использования
Гарантия
Разглаживание складок
Быстрое и мощное разглаживание складок
Технология
Экологичность
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