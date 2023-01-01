Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

Одна оптимальная настройка для всех тканей, допускающих глаженье. Никакого риска прожечь ткань. Благодаря технологии OptimalTEMP вы не прожжете ни одну ткань, допускающую глаженье. Вы можете гладить, что угодно: от джинсов до шелковых вещей, от льна до кашемира — без риска, без предварительной сортировки одежды, в любом порядке и не дожидаясь регулировки температуры.