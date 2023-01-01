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  • Идеальные результаты в один заход Идеальные результаты в один заход Идеальные результаты в один заход

    Azur серии 8000 Паровой утюг

    DST8050/20

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    2 награды

    Идеальные результаты в один заход

    Мощное глажение с нашим новым утюгом Philips Azur серии 8000. Функция турбо подачи пара (260 г/мин) позволит вам в один заход избавиться даже от самых упрямых складок. Утюг мгновенно готов к работе за счет своей мощности 3000 Вт и помогает добиться идеальных результатов благодаря сильному непрерывному потоку пара.

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    Azur серии 8000 Паровой утюг

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    Идеальные результаты в один заход

    Сильнейший поток пара с интеллектуальным управлением мощностью

    • Мощность — 3000 Вт
    • Постоянная подача пара 100 г/мин
    • Паровой удар в режиме турбо — 260 г
    • Никакого риска прожечь ткань
    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

    Приступайте к процессу глажения моментально благодаря увеличенной мощности для быстрого нагрева.

    Мощная постоянная подача пара до 100 г/мин

    Мощная постоянная подача пара до 100 г/мин

    Утюг Azur серии 8000 обеспечивает мощную и стабильную подачу пара до 100 г/мин для более быстрого разглаживания складок.

    Паровой удар в режиме тубро (260 г) разглаживает даже самые трудные складки.

    Паровой удар в режиме тубро (260 г) разглаживает даже самые трудные складки.

    Продолжительный паровой удар помогает разглаживать трудные складки на более плотных тканях, например на ваших любимых джинсах. Интенсивный паровой удар (до 260 г) обеспечивает еще более эффективное глаженье.

    Глаженье без труда благодаря умной автоматической регулировке подачи пара

    Глаженье без труда благодаря умной автоматической регулировке подачи пара

    Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар.

    Глаженье большего количества вещей без долива воды благодаря резервуару 350 мл

    Глаженье большего количества вещей без долива воды благодаря резервуару 350 мл

    Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет гладить дольше без добавления воды.

    Автоматическое выключение через 8 минут

    Автоматическое выключение через 8 минут

    Вы можете быть спокойны: паровой утюг автоматически отключается через 8 минут.

    Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

    Одна оптимальная настройка температуры — без риска прожечь ткань

    Одна оптимальная настройка для всех тканей, допускающих глаженье. Никакого риска прожечь ткань. Благодаря технологии OptimalTEMP вы не прожжете ни одну ткань, допускающую глаженье. Вы можете гладить, что угодно: от джинсов до шелковых вещей, от льна до кашемира — без риска, без предварительной сортировки одежды, в любом порядке и не дожидаясь регулировки температуры.

    Быстрая очистка от накипи для обеспечения долгого срока службы

    Быстрая очистка от накипи для обеспечения долгого срока службы

    Быстрая очистка от накипи способствует поддержанию максимальной производительности за счет удаления отложений накипи и известкового налета.

    Подошва SteamGlide Elite обеспечивает долговечность и превосходное скольжение

    Подошва SteamGlide Elite обеспечивает долговечность и превосходное скольжение

    Плавно разглаживайте складки благодаря супергладкой подошве SteamGlide Elite, которая не повреждает одежду. Супергладкая подошва SteamGlide Elite изготовлена из прочных материалов, устойчива к царапинам и проста в уходе.

    Вертикальное отпаривание вещей на вешалках

    Вертикальное отпаривание вещей на вешалках

    Вертикальное отпаривание позволит придать свежесть одежде на вешалках и удалить складки с занавесок, не снимая их. Нажимайте и отпускайте кнопку подачи пара при необходимости.

    • Общие характеристики

      Материал подошвы
      Розово-медный
      Распыление воды
      Да
      Основной материал
      Н/Д

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Быстрая очистка от накипи

    • Вес и габариты

      Габариты изделия (Ш x В x Д) при хранении
      Н/Д
      Габариты изделия (ШxВxД) в разложенном состоянии
      Н/Д
      Габариты упаковки (Ш x В x Д)
      13,5 x 17,5 x 33,3 см
      Вес продукта
      1,78 кг
      Вес упаковки
      Н/Д
      Вес (с упаковкой)
      1,77 кг

    • Страна происхождения

      Произведено в:
      Индонезия

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240 В  V
      Мощность
      Да
      Вес утюга
      1,78  kg

    • Дизайн

      Цвет
      Темно-синий

    • Удобство использования

      Безопасен для всех видов тканей
      Да
      Объем резервуара для воды
      350  nm
      Название подошвы
      SteamGlide Elite, розово-медного цвета
      Система "капля-стоп"
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      3  m
      Встроенная розетка
      Да
      Автоотключение
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Разглаживание складок

      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Заостренный носик

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Постоянная подача пара
      100  g/min
      Мощность
      3000  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Интенсивный выброс пара
      Да
      Подача пара
      260  g
      Вертикальное положение
      Подача пара по запросу

    • Размер и вес

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      13,4 x 15,8 x 31,8 см  cm

    Badge-D2C

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