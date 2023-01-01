DST8050/20
Идеальные результаты в один заход
Мощное глажение с нашим новым утюгом Philips Azur серии 8000. Функция турбо подачи пара (260 г/мин) позволит вам в один заход избавиться даже от самых упрямых складок. Утюг мгновенно готов к работе за счет своей мощности 3000 Вт и помогает добиться идеальных результатов благодаря сильному непрерывному потоку пара.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Приступайте к процессу глажения моментально благодаря увеличенной мощности для быстрого нагрева.
Утюг Azur серии 8000 обеспечивает мощную и стабильную подачу пара до 100 г/мин для более быстрого разглаживания складок.
Продолжительный паровой удар помогает разглаживать трудные складки на более плотных тканях, например на ваших любимых джинсах. Интенсивный паровой удар (до 260 г) обеспечивает еще более эффективное глаженье.
Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар.
Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет гладить дольше без добавления воды.
Вы можете быть спокойны: паровой утюг автоматически отключается через 8 минут.
Одна оптимальная настройка для всех тканей, допускающих глаженье. Никакого риска прожечь ткань. Благодаря технологии OptimalTEMP вы не прожжете ни одну ткань, допускающую глаженье. Вы можете гладить, что угодно: от джинсов до шелковых вещей, от льна до кашемира — без риска, без предварительной сортировки одежды, в любом порядке и не дожидаясь регулировки температуры.
Быстрая очистка от накипи способствует поддержанию максимальной производительности за счет удаления отложений накипи и известкового налета.
Плавно разглаживайте складки благодаря супергладкой подошве SteamGlide Elite, которая не повреждает одежду. Супергладкая подошва SteamGlide Elite изготовлена из прочных материалов, устойчива к царапинам и проста в уходе.
Вертикальное отпаривание позволит придать свежесть одежде на вешалках и удалить складки с занавесок, не снимая их. Нажимайте и отпускайте кнопку подачи пара при необходимости.
Общие характеристики
Очистка от известкового налета
Вес и габариты
Страна происхождения
Технические характеристики
Дизайн
Удобство использования
Гарантия
Разглаживание складок
Быстрое и мощное разглаживание складок
Размер и вес
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.