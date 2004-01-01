Экономия воды и электричества с настройками экорежима

Используйте одну из пяти настроек экорежима для снижения расхода воды и электричества, не жертвуя качеством кофе. Наша кофемашина серии 4400 позволяет приглушать основную индикацию и подсветку кружки раньше, чем в режиме по умолчанию, и использовать меньше воды при промывке, а также быстрее переключаться в режим ожидания и уменьшить яркость дисплея.