Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

MiniVac

Ручной пылесос

FC6142/01
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
    -{discount-value}

    MiniVac Ручной пылесос

    FC6142/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

    Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 В. Система Wet&Dry позволяет убирать разлитые жидкости и сухую грязь, а насадка аэродинамической формы эффективно собирает пыль. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    MiniVac Ручной пылесос

    Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

    Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 В. Система Wet&Dry позволяет убирать разлитые жидкости и сухую грязь, а насадка аэродинамической формы эффективно собирает пыль. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hand-vacuum-cleaner

      Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

      Система Wet & Dry и насадка аэродинамической формы

      • Батарея 4,8 В
      • Циклонная система, без мешка
      • Щелевая насадка, щетка и скребок
      • Влажное и сухое бритье
      Плоская зарядная база (стена, стол)

      Плоская зарядная база (стена, стол)

      Philips Mini Vac можно хранить, поместив в зарядную базу, закрепленную на стене или стоящую на столе. Это обеспечивает постоянную зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе.

      Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

      Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

      Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

      Изогнутая ручка для удобного захвата

      Изогнутая ручка для удобного захвата

      Philips Mini Vac оснащен закругленной ручкой для оптимального хвата. Вы можете держать Mini Vac так, как удобно именно вам.

      Мощные NiMH-аккумуляторы 4,8 В

      Мощные NiMH-аккумуляторы 4,8 В

      Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

      Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

      Насадка снимается одним нажатием, что обеспечивает простоту очистки

      Насадка пылесоса Philips MiniVac отсоединяется одним движением, что обеспечивает простоту и удобство очистки: теперь вам не придется касаться грязных частей прибора Philips MiniVac.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Синий
        Функциональный дизайн
        Полупрозрачная емкость для пыли

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,5  л
        Система фильтрации
        Влажная и сухая система

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        Зарядная база

      • Высокое качество

        Напряжение батареи
        4,8  В
        Время зарядки
        16-18  часов
        Входная мощность (макс)
        56  Вт
        Время работы
        9  минут(ы)
        Мощность всасывания (макс.)
        9  Вт
        Вакуум (макс)
        2,9  кПа
        Воздушный поток (макс)
        530  л/с
        Уровень интенсивности звука
        76  дБ

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        508 x 335 x 490  миллиметра
        Вес изделия
        1,4  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        460 x 160 x 160  миллиметра

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щетка
      • Зарядная база
      • Щелевая насадка
      • Скребок

      Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии