Ключевые слова для поиска

  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

    MiniVac Ручной пылесос

    FC6142/01

    Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

    Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 В. Система Wet&Dry позволяет убирать разлитые жидкости и сухую грязь, а насадка аэродинамической формы эффективно собирает пыль.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    MiniVac Ручной пылесос

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

    Система Wet & Dry и насадка аэродинамической формы

    • Батарея 4,8 В
    • Циклонная система, без мешка
    • Щелевая насадка, щетка и скребок
    • Влажное и сухое бритье
    Плоская зарядная база (стена, стол)

    Плоская зарядная база (стена, стол)

    Philips Mini Vac можно хранить, поместив в зарядную базу, закрепленную на стене или стоящую на столе. Это обеспечивает постоянную зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе.

    Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

    Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

    Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

    Изогнутая ручка для удобного захвата

    Изогнутая ручка для удобного захвата

    Philips Mini Vac оснащен закругленной ручкой для оптимального хвата. Вы можете держать Mini Vac так, как удобно именно вам.

    Мощные NiMH-аккумуляторы 4,8 В

    Мощные NiMH-аккумуляторы 4,8 В

    У мощных никель-металл-гидридных аккумуляторов (NiMh) высокой емкости, установленных в пылесосе Philips MiniVac, нет проблем с "эффектом памяти". Этот эффект является причиной сокращения емкости аккумулятора. Таким образом MiniVac с NiMH-аккумуляторами работает дольше, чем приборы с NiCd-аккумуляторами, которые подвержены "эффекту памяти".

    Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

    Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

    Насадка снимается одним нажатием, что обеспечивает простоту очистки

    Насадка пылесоса Philips MiniVac отсоединяется одним движением, что обеспечивает простоту и удобство очистки: теперь вам не придется касаться грязных частей прибора Philips MiniVac.

    • Насадки и аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      Зарядная база

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      Полупрозрачная емкость для пыли
      Цвет
      Синий

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      460 x 160 x 160  mm
      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      508 x 335 x 490  mm
      Вес изделия
      1,4  kg

    • Производительность

      Воздушный поток (макс)
      530  l/s
      Уровень интенсивности звука
      76  dB
      Напряжение аккумулятора
      4,8  V
      Время зарядки
      16-18  hour(s)
      Вакуум (макс)
      2,9  kPa
      Время работы
      9  minute(s)
      Входная мощность (макс)
      56  W
      Мощность всасывания (макс.)
      9  W

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,5  l
      Система фильтрации
      Влажная и сухая система

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.