FC6142/01
Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 В. Система Wet&Dry позволяет убирать разлитые жидкости и сухую грязь, а насадка аэродинамической формы эффективно собирает пыль.Узнать обо всех преимуществах
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Philips Mini Vac можно хранить, поместив в зарядную базу, закрепленную на стене или стоящую на столе. Это обеспечивает постоянную зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе.
Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
Philips Mini Vac оснащен закругленной ручкой для оптимального хвата. Вы можете держать Mini Vac так, как удобно именно вам.
У мощных никель-металл-гидридных аккумуляторов (NiMh) высокой емкости, установленных в пылесосе Philips MiniVac, нет проблем с "эффектом памяти". Этот эффект является причиной сокращения емкости аккумулятора. Таким образом MiniVac с NiMH-аккумуляторами работает дольше, чем приборы с NiCd-аккумуляторами, которые подвержены "эффекту памяти".
Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.
Насадка пылесоса Philips MiniVac отсоединяется одним движением, что обеспечивает простоту и удобство очистки: теперь вам не придется касаться грязных частей прибора Philips MiniVac.
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