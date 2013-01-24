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Сменный комплект аксессуаров
Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 фильтра и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный комплект аксессуаров
Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 фильтра и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса. Узнать обо всех преимуществах
Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.
В комплект входят 2 сменных фильтра, которые обеспечивают оптимальное качество очистки
Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора
Сменный фильтр совместим с роботами-пылесосами SmartPro Compact с насадкой TriActive XL.
Подходит для
Характеристики аксессуаров
Забота об окружающей среде