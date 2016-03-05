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  • Сменный комплект аксессуаров Сменный комплект аксессуаров Сменный комплект аксессуаров

    SmartPro Compact Запасной комплект

    FC8013/01

    Сменный комплект аксессуаров

    Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 фильтра и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.

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    SmartPro Compact Запасной комплект

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    Сменный комплект аксессуаров

    Для SmartPro Compact с насадкой TriActive XL

    • 2 сменных фильтра
    • 1 пара щеток
    Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

    Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

    Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

    2 сменных фильтра для оптимальной работы

    В комплект входят 2 сменных фильтра, которые обеспечивают оптимальное качество очистки

    Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

    Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

    Для SmartPro Compact с насадкой TriActive XL

    Сменный фильтр совместим с роботами-пылесосами SmartPro Compact с насадкой TriActive XL.

    • Характеристики аксессуаров

      Количество фильтров
      2

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Подходит для

      SmartPro Compact
      • FC8772
      • FC8774
      • FC8776
      • FC8972

    Badge-D2C

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