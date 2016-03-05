FC8013/01
Сменный комплект аксессуаров
Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 фильтра и 1 пара боковых щеток. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.
В комплект входят 2 сменных фильтра, которые обеспечивают оптимальное качество очистки
Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора
Сменный фильтр совместим с роботами-пылесосами SmartPro Compact с насадкой TriActive XL.
Характеристики аксессуаров
Экологическая безопасность
Подходит для
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