Набор аксессуаров для CompactGo

Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips CompactGo. В набор входят 5 мешков для сбора пыли (бумажных), а также фильтр для защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах