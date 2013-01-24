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Набор аксессуаров для CompactGo
Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips CompactGo. В набор входят 5 мешков для сбора пыли (бумажных), а также фильтр для защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
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Набор аксессуаров для CompactGo
Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips CompactGo. В набор входят 5 мешков для сбора пыли (бумажных), а также фильтр для защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах
В набор входит 5 одноразовых бумажных мешков.
В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
В набор входит 1 фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание на него мелких частиц пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
В комплекте: