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Набор аксессуаров

FC8018/01
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    Набор аксессуаров

    FC8018/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Набор аксессуаров для CompactGo

    Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips CompactGo. В набор входят 5 мешков для сбора пыли (бумажных), а также фильтр для защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Набор аксессуаров

    Набор аксессуаров для CompactGo

    Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips CompactGo. В набор входят 5 мешков для сбора пыли (бумажных), а также фильтр для защиты электродвигателя и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год. Узнать обо всех преимуществах

    Набор аксессуаров для CompactGo

    Оригинальные мешки для сбора пыли Philips и сменные фильтры

    • 5 бумажных мешков для сбора пыли
    • 1 выходной фильтр
    • 1 фильтр защиты мотора
    Одноразовые бумажные мешки для CompactGo

    Одноразовые бумажные мешки для CompactGo

    В набор входит 5 одноразовых бумажных мешков.

    Выходной фильтр

    Выходной фильтр

    В набор входит 1 выходной фильтр. Фильтр удерживает мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

    Фильтр защиты электродвигателя

    Фильтр защиты электродвигателя

    В набор входит 1 фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание на него мелких частиц пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

    Технические характеристики

    • В комплекте:

      Фильтр защиты электродвигателя
      1
      Выходной фильтр
      1
      Бумажный мешок для пыли
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