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Сменные щетки для AquaTrio

FC8054/02
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  • Регулярная замена — максимальная эффективность Регулярная замена — максимальная эффективность Регулярная замена — максимальная эффективность
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    Сменные щетки для AquaTrio

    FC8054/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Регулярная замена — максимальная эффективность

    Заменяйте щетки в AquaTrio каждые 6 месяцев, и результаты уборки всегда будут идеальными. Уникальные щетки из микроволокна максимально эффективно очищают поверхность и впитывают влагу, не повреждая напольное покрытие. Узнать обо всех преимуществах

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    Сменные щетки для AquaTrio

    Регулярная замена — максимальная эффективность

    Заменяйте щетки в AquaTrio каждые 6 месяцев, и результаты уборки всегда будут идеальными. Уникальные щетки из микроволокна максимально эффективно очищают поверхность и впитывают влагу, не повреждая напольное покрытие. Узнать обо всех преимуществах

    Регулярная замена — максимальная эффективность

    Замена каждые 6 месяцев для оптимальных результатов

    • 2 моющиеся щетки из микроволокна
    • Для твердых деревянных полов всех видов
    • Замена каждые 6 месяцев
    Подходит для деревянных полов

    Подходит для деревянных полов

    Для деревянных полов, включая пол из древесины, паркеты и пр.

    Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна работают со скоростью 6700 об/мин

    Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна работают со скоростью 6700 об/мин

    Высокоэффективные и мягкие щетки из микроволокна пылесоса Philips работают со скоростью 6700 об/мин, отлично удаляя всю грязь и пятна.

    Высокоэффективные щетки отлично удаляют пролитые жидкости, загрязнения и пыль. Они подходят для твердых наполных покрытий.

    Высокоэффективные щетки отлично удаляют пролитые жидкости, загрязнения и пыль. Они подходят для твердых наполных покрытий.

    Технические характеристики

    • Подходит для

      AquaTrioPro
      • FC7080
      • FC7088
      • FC7090
      • FC7070

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        • Не подходит для всех мягких поверхностей: ковров, ковровой плитки, ковриков и пр., а также для деревянных полов, не допускающих влажную уборку