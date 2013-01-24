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Steam Plus

Пароочиститель

FC8056/01
Общая оценка / 5
  • Чистые до блеска полы благодаря обработке паром Чистые до блеска полы благодаря обработке паром Чистые до блеска полы благодаря обработке паром
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    Steam Plus Пароочиститель

    FC8056/01
    Общая оценка / 5

    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Запасной комплект с двумя многоразовыми моющимися насадками из микрофибры и фильтр против накипи для увеличения срока службы пароочистителя Philips SteamPlus. Узнать обо всех преимуществах

    Steam Plus Пароочиститель

    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Запасной комплект с двумя многоразовыми моющимися насадками из микрофибры и фильтр против накипи для увеличения срока службы пароочистителя Philips SteamPlus. Узнать обо всех преимуществах

    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Запасной комплект с двумя многоразовыми моющимися насадками из микрофибры и фильтр против накипи для увеличения срока службы пароочистителя Philips SteamPlus. Узнать обо всех преимуществах

    Steam Plus Пароочиститель

    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Запасной комплект с двумя многоразовыми моющимися насадками из микрофибры и фильтр против накипи для увеличения срока службы пароочистителя Philips SteamPlus. Узнать обо всех преимуществах

    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Подходит для пароочистителя SteamPlus FC7020

    • 2 моющиеся щетки из микроволокна
    • 1 активный фильтр против накипи
    • Замена каждые 6 месяцев
    • Совместимость с FC7020...21
    Легко менять и устанавливать

    Легко менять и устанавливать

    2 моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно убирает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить. Для максимальной эффективности уборки с помощью пароочистителя SteamPlus рекомендуется заменять насадки каждые полгода.

    Продлите срок службы вашего пароочистителя SteamPlus

    Продлите срок службы вашего пароочистителя SteamPlus

    В пароочистителе SteamPlus можно использовать водопроводную воду. Фильтр против накипи удаляет известковый осадок. Для максимальной эффективности и долгой службы прибора рекомендуется заменять активный фильтр каждые полгода. Чтобы продлить срок службы пароочистителя SteamPlus, регулярно заменяйте фильтр под резервуаром для воды.

    Технические характеристики

    • В комплекте:

      Насадки из микрофибры
      2x
      Фильтр против накипи
      Да

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