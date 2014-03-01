Ключевые слова для поиска

  • Чистые до блеска полы благодаря обработке паром Чистые до блеска полы благодаря обработке паром Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Steam Plus Пароочиститель

    FC8056/01

    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Запасной комплект с двумя многоразовыми моющимися насадками из микрофибры и фильтр против накипи для увеличения срока службы пароочистителя Philips SteamPlus.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Steam Plus Пароочиститель

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Совместимые продукты

    Как найти номер модели изделия?
    Где найти номер продукта
    Как мне найти номер продукта?
    найдены продукты по запросу Не найдено продуктов по запросу

    Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

    Подходит для пароочистителя SteamPlus FC7020

    • 2 моющиеся щетки из микроволокна
    • 1 активный фильтр против накипи
    • Замена каждые 6 месяцев
    • Совместимость с FC7020...21
    Легко менять и устанавливать

    Легко менять и устанавливать

    2 моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно убирает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить. Для максимальной эффективности уборки с помощью пароочистителя SteamPlus рекомендуется заменять насадки каждые полгода.

    Продлите срок службы вашего пароочистителя SteamPlus

    Продлите срок службы вашего пароочистителя SteamPlus

    В пароочистителе SteamPlus можно использовать водопроводную воду. Фильтр против накипи удаляет известковый осадок. Для максимальной эффективности и долгой службы прибора рекомендуется заменять активный фильтр каждые полгода. Чтобы продлить срок службы пароочистителя SteamPlus, регулярно заменяйте фильтр под резервуаром для воды.

    • В комплекте:

      Насадки из микрофибры
      2x
      Фильтр против накипи
      Да
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.