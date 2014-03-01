FC8056/01
Чистые до блеска полы благодаря обработке паром
Запасной комплект с двумя многоразовыми моющимися насадками из микрофибры и фильтр против накипи для увеличения срока службы пароочистителя Philips SteamPlus.Узнать обо всех преимуществах
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2 моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно убирает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить. Для максимальной эффективности уборки с помощью пароочистителя SteamPlus рекомендуется заменять насадки каждые полгода.
В пароочистителе SteamPlus можно использовать водопроводную воду. Фильтр против накипи удаляет известковый осадок. Для максимальной эффективности и долгой службы прибора рекомендуется заменять активный фильтр каждые полгода. Чтобы продлить срок службы пароочистителя SteamPlus, регулярно заменяйте фильтр под резервуаром для воды.
В комплекте:
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