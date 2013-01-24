PowerCyclone 6 для эффективного разделения пыли и воздуха

Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 6 сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью. 2) Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный поток в циклонной камере. 3) В верхней части вихревого потока выходные лопасти эффективно отделяют пыль от воздуха.