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Безмешковый пылесос

FC9713/01
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    Безмешковый пылесос

    FC9713/01
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      Мощность всасывания теперь на 40 % выше*

      Разработано для простого удаления пыли

      • Animal+
      PowerCyclone 6 для эффективного разделения пыли и воздуха

      PowerCyclone 6 для эффективного разделения пыли и воздуха

      Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 6 сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью. 2) Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный поток в циклонной камере. 3) В верхней части вихревого потока выходные лопасти эффективно отделяют пыль от воздуха.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Щетка SuperTurbo для эффективной уборки шерсти животных на коврах

      Щетка SuperTurbo для эффективной уборки шерсти животных на коврах

      Щетка SuperTurbo эффективно справляется с уборкой шерсти животных на коврах.

      Усовершенствованная конструкция контейнера для пыли обеспечивает легкость его очистки

      Усовершенствованная конструкция контейнера для пыли обеспечивает легкость его очистки

      Контейнер для пыли создан для удобной утилизации пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

      Легкая конструкция для маневренности

      Легкая конструкция для маневренности

      Легкий вес (всего 5,5 кг) обеспечивает отличную маневренность.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (IEC)
        2100  Вт
        Мощность всасывания (макс.)
        390  Вт

      • Дизайн

        цвет
        Голубой металлик

      • Фильтрация

        Выходной фильтр
        Фильтр EPA 12
        Фильтр защиты электродвигателя
        Долговечный моющийся фильтр

      • Простота использования

        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Щетка "2 в 1"/малая насадка
        Дополнительная насадка
        Щетка Super Turbo
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        650 x 330 x 310  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        505 x 292 x 292  миллиметра
        Вес изделия
        5,5  кг

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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            • Мощность всасывания в сравнении с самым продаваемым безмешковым пылесосом в Европе; протестировано на ковровом покрытии независимым институтом тестирования SLG Pruf und Zertifizierung GmbH в соответствии со стандартом DIN EN 60312/11/2008, февраль/апрель 2014 г.