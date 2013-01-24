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Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 6 сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью. 2) Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный поток в циклонной камере. 3) В верхней части вихревого потока выходные лопасти эффективно отделяют пыль от воздуха.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Щетка SuperTurbo эффективно справляется с уборкой шерсти животных на коврах.
Контейнер для пыли создан для удобной утилизации пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.
Легкий вес (всего 5,5 кг) обеспечивает отличную маневренность.
Высокое качество
Дизайн
Фильтрация
Простота использования
Насадки и принадлежности
Вес и габариты
Забота об окружающей среде
CP9278/01
FC8038/01
CP9273/01