FC9728/01
Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке.Узнать обо всех преимуществах
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Мотор 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 420 Вт и гарантирует тщательную уборку.
Технология PowerCyclone 8 обеспечивает мощную циркуляцию воздуха для увеличения мощности всасывания. Максимальная скорость воздухопотока в цилиндрической камере эффективно отделяет воздух от пыли на скорости >185 км/ч для оптимальных результатов уборки и стабильно высокой мощности всасывания.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.
Встроенные аксессуары можно с комфортом хранить в заднем отсеке для удобного доступа, когда они вам необходимы.
Цифровой регулятор мощности позволяет легко регулировать мощность всасывания для разных задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки — одним касанием кнопки.
Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13**.
Общие характеристики
Дизайн
Аксессуары
Вес и габариты
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Технические характеристики
Страна происхождения
Срок службы
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