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  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли* Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли* Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

    PowerPro Expert Безмешковый пылесос

    FC9728/01

    Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

    Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке.

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    PowerPro Expert Безмешковый пылесос

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    Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

    Благодаря высокой мощности всасывания

    • 2000 Вт
    • PowerCyclone 8
    • Фильтр Allergy H13
    • Система хранения насадок
    Мощный мотор 2000 Вт для высокой мощности всасывания

    Мощный мотор 2000 Вт для высокой мощности всасывания

    Мотор 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 420 Вт и гарантирует тщательную уборку.

    PowerCyclone 8 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

    PowerCyclone 8 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

    Технология PowerCyclone 8 обеспечивает мощную циркуляцию воздуха для увеличения мощности всасывания. Максимальная скорость воздухопотока в цилиндрической камере эффективно отделяет воздух от пыли на скорости >185 км/ч для оптимальных результатов уборки и стабильно высокой мощности всасывания.

    Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

    Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

    Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

    Встроенные аксессуары: удобное хранение, всегда под рукой

    Встроенные аксессуары: удобное хранение, всегда под рукой

    Встроенные аксессуары можно с комфортом хранить в заднем отсеке для удобного доступа, когда они вам необходимы.

    Цифровой регулятор мощности всасывания

    Цифровой регулятор мощности всасывания

    Цифровой регулятор мощности позволяет легко регулировать мощность всасывания для разных задач уборки — от твердых напольных покрытий до мягкой обивки — одним касанием кнопки.

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

    Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

    Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

    Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13**.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Цвет
      Красный цвет "Монца"
      Тип продукта
      Безмешковый пылесос
      Уровень шума (стандартный)
      < 82 дБ
      Мощность всасывания
      420 Вт
      Емкость пылесборника
      2 л
      Гарантия
      2 года
      Радиус действия
      10 м
      Входная мощность (IEC)
      1800 Вт
      Входная мощность (макс)
      2000 Вт
      Фильтр защиты электродвигателя
      Долговечный моющийся фильтр
      Выходной фильтр
      HEPA: фильтрует >99,99 %
      Соединительная деталь трубки
      ActiveLock
      Ручка для переноски
      Спереди и сверху
      Регулятор мощности
      Да
      Тип трубки
      Металлическая, телескопическая, из двух частей
      Тип колес
      Резиновые
      Хранение аксессуаров
      Отделение для хранения
      Парковочное положение
      По вертикали и по горизонтали
      Технология
      PowerCyclone 8
      Длина шнура
      7 м

    • Дизайн

      Экологичная упаковка
      100 % переработанных материалов

    • Аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      Встроенная щетка, щелевая насадка, компактная насадка

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      451 мм
      Ширина изделия
      292 мм
      Высота изделия
      292 мм
      Длина упаковки
      350 мм
      Ширина упаковки
      545 мм
      Высота упаковки
      340 мм
      Вес в упаковке
      9,617 кг
      Вес продукта
      6,3 кг

    • Совместимость

      Связанные аксессуары 1
      Подходящие фильтры: CP0616, CP0617
      Связанные аксессуары 2
      CP0618 Воздухозаборный фильтр
      Связанные аксессуары 3
      CP0616 Выходной фильтр

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220 В
      Частота
      50–60 Гц

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • Эффективность сбора пыли с твердых напольных покрытий с щелями, а также эффективность фильтрации тестировались согласно DIN EN60312-1:2013.
    • *Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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