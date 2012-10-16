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  • Идеальная музыкальная система для вечеринок Идеальная музыкальная система для вечеринок Идеальная музыкальная система для вечеринок

    Мини-система Hi-Fi

    FWP3100D/05

    Идеальная музыкальная система для вечеринок

    Устройте незабываемую вечеринку с помощью мини-системы Hi-Fi. Поворотная док-станция позволяет одновременно заряжать iPod/iPhone и воспроизводить музыку с максимальной среднеквадратичной мощностью 300 Вт. А с помощью дополнительного DJ-приложения вы сможете организовать яркий праздник.

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    Мини-система Hi-Fi

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    Идеальная музыкальная система для вечеринок

    Одержимые звуком

    • Функция микширования
    • 30-контактный разъем для iPod/iPhone
    • Прямой порт USB
    • 300 Вт, увеличение через FWP1000
    Динамичная подсветка для танцев под ритмы любимой музыки

    Динамичная подсветка для танцев под ритмы любимой музыки

    Танцуйте под зажигательный ритм. Подсветка мерцает в такт музыке, делая вечеринку еще более зажигательной. Если подсветка не нужна, ее можно просто отключить. Динамичная подсветка сделает вечеринку, праздник или любое другое событие просто незабываемым.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Общая вых. мощность 300 Вт RMS

    Общая вых. мощность 300 Вт RMS

    Поворотная док-станция для зарядки и воспроизведения контента с iPod/iPhone

    Поворотная док-станция для зарядки и воспроизведения контента с iPod/iPhone

    Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

    Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

    • Звук

      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ
      • MAX Sound
      • Регулировка ВЧ и НЧ
      Полная звуковая мощность (RMS)
      300  Вт

    • Громкоговорители

      Динамики
      • 2" ВЧ-динамик
      • 5,25" НЧ-динамик
      Улучшения АС
      Двухполосная
      Типы АС
      Акустические системы Bass Reflex
      Количество АС
      2

    • Подключения

      Микрофон
      двойные гнезда для микрофона
      USB
      Порт USB
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Наушники
      3,5 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые медианосители
      Флэш-накопитель USB
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • запрограммированное воспроизведение
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск
      • Удобная настройка (plug & play)

    • Комфорт

      Караоке
      • Громкость микрофона
      • Эхоконтроль
      Тип дисплея
      • ЖК-дисплей
      • Дисплей VFD

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      13-кнопочный
      Инструкция по эксплуатации
      Английский
      Прочее
      • Краткое руководство пользователя
      • батарейки для пульта ДУ
      • Антенна FM
      Кабели/подключение
      • Кабель MP3 Link
      • шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Вес брутто
      17,2  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      704 x 364 x 385 мм
      Высота упаковки
      442  миллиметра
      Ширина упаковки
      780  миллиметра
      Глубина упаковки
      430  миллиметра
      Вес нетто
      14,9  кг

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod classic
      • iPod mini
      • iPod nano
      • iPod shuffle
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 3-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель линейного входа MP3
    Badge-D2C

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    • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.

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