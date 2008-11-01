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  • Безопасность сразу после отключения Безопасность сразу после отключения Безопасность сразу после отключения

    Аксессуары для утюгов

    GC010/00

    Безопасность сразу после отключения

    Безопасное хранение утюга сразу после использования.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Аксессуары для утюгов

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    Безопасность сразу после отключения

    Термостойкий чехол для утюга

    Убирайте утюг сразу после использования

    Благодаря термостойкому чехлу вы сможете убрать утюг сразу после использования, когда подошва ещё горячая.

    Легко и безопасно

    Термостойкий чехол легко зафиксировать на подошве для безопасного хранения утюга сразу после использования.

    Универсальный размер

    Термостойкий чехол можно использовать с любой подошвой.

    Можно стирать в машине при температуре 40 °C

    При необходимости чехол можно стирать в машине при температуре 40 °C.

    • Безопасность

      Время остывания
      0  minute(s)
    Badge-D2C

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