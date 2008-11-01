GC010/00
Безопасность сразу после отключения
Безопасное хранение утюга сразу после использования.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря термостойкому чехлу вы сможете убрать утюг сразу после использования, когда подошва ещё горячая.
Термостойкий чехол легко зафиксировать на подошве для безопасного хранения утюга сразу после использования.
Термостойкий чехол можно использовать с любой подошвой.
При необходимости чехол можно стирать в машине при температуре 40 °C.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.