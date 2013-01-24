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Аксессуары для утюгов

GC010
Общая оценка / 5
  • Безопасность сразу после отключения Безопасность сразу после отключения Безопасность сразу после отключения
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    Аксессуары для утюгов

    GC010
    Общая оценка / 5

    Безопасность сразу после отключения

    Безопасное хранение утюга сразу после использования.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Аксессуары для утюгов

    Безопасность сразу после отключения

    Безопасное хранение утюга сразу после использования.

    Безопасность сразу после отключения

    Безопасное хранение утюга сразу после использования.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Аксессуары для утюгов

    Безопасность сразу после отключения

    Безопасное хранение утюга сразу после использования.

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      Безопасность сразу после отключения

      Термостойкий чехол для утюга

      Убирайте утюг сразу после использования

      Благодаря термостойкому чехлу вы сможете убрать утюг сразу после использования, когда подошва ещё горячая.

      Легко и безопасно

      Термостойкий чехол легко зафиксировать на подошве для безопасного хранения утюга сразу после использования.

      Универсальный размер

      Термостойкий чехол можно использовать с любой подошвой.

      Можно стирать в машине при температуре 40 °C

      При необходимости чехол можно стирать в машине при температуре 40 °C.

      Технические характеристики

      • Безопасность

        Время остывания
        0  мин.

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