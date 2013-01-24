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WardrobeCare

Картриджи от накипи

GC019/00
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  • Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare
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    WardrobeCare Картриджи от накипи

    GC019/00
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    Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare

    Гладильная система Philips WardrobeCare оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи от накипи деминерализуют воду и на 99 % защищают систему от накипи.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    WardrobeCare Картриджи от накипи

    Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare

    Гладильная система Philips WardrobeCare оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи от накипи деминерализуют воду и на 99 % защищают систему от накипи.

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      Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare

      Защита вашей гладильной системы WardrobeCare от накипи

      Система удаления накипи DualProtect подскажет, когда необходимо заменить картридж

      Система удаления накипи DualProtect подскажет, когда необходимо заменить картридж

      Новые модели WardrobeCare оснащены системой удаления накипи DualProtect, которая уведомляет о необходимости замены картриджа, защищая систему от накипи на 99 %.

      Картридж легко заменять

      Картридж легко заменять

      Картриджи от накипи необходимо заменять раз в 3—7 месяцев в зависимости от жесткости воды. Когда синие гранулы в картридже полностью поменяли цвет на коричневый, картридж необходимо заменить.

      Подходит для всех моделей WardrobeCare

      Подходит для всех моделей WardrobeCare

      Подходит для всех моделей WardrobeCare: GC9920*, GC9940, GC9955 *- требуется новый резервуар для воды с отделением для картриджа от накипи - Для получения более подробной информации обратитесь к представителю центра поддержки потребителей Philips

      В одной упаковке содержится два картриджа от накипи

      В одной упаковке содержится два картриджа от накипи

      В одной упаковке содержится два картриджа от накипи

      Технические характеристики

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Система удаления накипи DualProtect

      • Аксессуары

        Подходит для WardrobeCare
        • GC9920*
        • GC9940
        • GC9955

      • Меняет цвет

        Меняет цвет
        В процессе использования цвет меняется с синего на коричневый

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