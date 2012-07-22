GC019/00
Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare
Гладильная система Philips WardrobeCare оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи от накипи деминерализуют воду и на 99 % защищают систему от накипи.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новые модели WardrobeCare оснащены системой удаления накипи DualProtect, которая уведомляет о необходимости замены картриджа, защищая систему от накипи на 99 %.
Картриджи от накипи необходимо заменять раз в 3—7 месяцев в зависимости от жесткости воды. Когда синие гранулы в картридже полностью поменяли цвет на коричневый, картридж необходимо заменить.
Подходит для всех моделей WardrobeCare: GC9920*, GC9940, GC9955 *- требуется новый резервуар для воды с отделением для картриджа от накипи - Для получения более подробной информации обратитесь к представителю центра поддержки потребителей Philips
В одной упаковке содержится два картриджа от накипи
Очистка от накипи
Изменение цвета
Аксессуары
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