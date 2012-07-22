Ключевые слова для поиска

  • Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare

    WardrobeCare Картриджи от накипи

    GC019/00

    Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare

    Гладильная система Philips WardrobeCare оснащена уникальной системой защиты от накипи DualProtect, которая удаляет из прибора до 99 % известкового налета. Специальные картриджи от накипи деминерализуют воду и на 99 % защищают систему от накипи.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    WardrobeCare Картриджи от накипи

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Картриджи от накипи для всех моделей WardrobeCare

    Защита вашей гладильной системы WardrobeCare от накипи

    Система удаления накипи DualProtect подскажет, когда необходимо заменить картридж

    Система удаления накипи DualProtect подскажет, когда необходимо заменить картридж

    Новые модели WardrobeCare оснащены системой удаления накипи DualProtect, которая уведомляет о необходимости замены картриджа, защищая систему от накипи на 99 %.

    Картридж легко заменять

    Картридж легко заменять

    Картриджи от накипи необходимо заменять раз в 3—7 месяцев в зависимости от жесткости воды. Когда синие гранулы в картридже полностью поменяли цвет на коричневый, картридж необходимо заменить.

    Подходит для всех моделей WardrobeCare

    Подходит для всех моделей WardrobeCare

    Подходит для всех моделей WardrobeCare: GC9920*, GC9940, GC9955 *- требуется новый резервуар для воды с отделением для картриджа от накипи - Для получения более подробной информации обратитесь к представителю центра поддержки потребителей Philips

    В одной упаковке содержится два картриджа от накипи

    В одной упаковке содержится два картриджа от накипи

    В одной упаковке содержится два картриджа от накипи

    • Очистка от накипи

      Функция Calc Clean
      Система удаления накипи DualProtect
      Можно использовать водопроводную воду
      Да

    • Изменение цвета

      Изменение цвета
      В процессе использования цвет меняется с синего на коричневый

    • Аксессуары

      Подходит для WardrobeCare
      • GC9920*
      • GC9940
      • GC9955

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.