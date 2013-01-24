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Easy8

Покрытие для гладильной доски

GC020/00
Общая оценка / 5
  • Сменное покрытие Сменное покрытие Сменное покрытие
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    Easy8 Покрытие для гладильной доски

    GC020/00
    Общая оценка / 5

    Сменное покрытие

    Для продления срока службы используйте запасное покрытие для гладильной доски Easy8, а также покрытие для системы складных плечиков ShoulderWings. Благодаря специальной системе крепления покрытие легко разместить и зафиксировать на гладильной доске.

    Easy8 Покрытие для гладильной доски

    Сменное покрытие

    Для продления срока службы используйте запасное покрытие для гладильной доски Easy8, а также покрытие для системы складных плечиков ShoulderWings. Благодаря специальной системе крепления покрытие легко разместить и зафиксировать на гладильной доске.

    Сменное покрытие

    Для продления срока службы используйте запасное покрытие для гладильной доски Easy8, а также покрытие для системы складных плечиков ShoulderWings. Благодаря специальной системе крепления покрытие легко разместить и зафиксировать на гладильной доске.

    Easy8 Покрытие для гладильной доски

    Сменное покрытие

    Для продления срока службы используйте запасное покрытие для гладильной доски Easy8, а также покрытие для системы складных плечиков ShoulderWings. Благодаря специальной системе крепления покрытие легко разместить и зафиксировать на гладильной доске.

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      Сменное покрытие

      Для гладильной доски Easy8

      Удобная система фиксации

      Удобная система фиксации

      Для фиксации покрытия доски предусмотрена специальная система крепления.

      Идеально для доски Easy8: 120x45 см

      Идеально для доски Easy8: 120x45 см

      Покрытие предназначено для использования с доской Easy8. Оно также подходит для гладильных досок размером 120 x 45 см.

      С конструкцией в форме плечиков ShoulderWings

      С конструкцией в форме плечиков ShoulderWings

      В комплект входят два сменных покрытия для плечиков ShoulderWings со специальной системой крепления.

      Снижение уровня шума на 60 %*

      Снижение уровня шума на 60 %*

      Более комфортное глажение благодаря сменному покрытию, снижающему уровень шума на 60 % по сравнению с многослойным покрытием для гладильной доски

      Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

      Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

      Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.

      Идеально для парогенераторов

      Это сменное покрытие подходит для использования парогенераторов Philips

      Технические характеристики

      • Покрытие доски

        Верхний слой
        100% хлопок
        Второй слой
        Пена
        Четвертый слой
        Войлок
        Третий слой
        "Капля-стоп"

      • Технические характеристики

        Форма покрытия доски
        Забавный орнамент
        Размер доски
        120 x 45  см
        Размер покрытия
        130 x 55  см
        Крепление
        Специальная система крепления
        Плечики ShoulderWings
        В комплекте
        Толщина слоя пеноматериала
        3  миллиметра

      • Замена

        Подходит для
        GC240

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            • Процент снижения уровня шума по сравнению с использованием многослойного покрытия для гладильной доски