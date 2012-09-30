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  • Сменное покрытие Сменное покрытие Сменное покрытие

    Easy8 Покрытие для гладильной доски

    GC020/00

    Сменное покрытие

    Для продления срока службы используйте запасное покрытие для гладильной доски Easy8, а также покрытие для системы складных плечиков ShoulderWings. Благодаря специальной системе крепления покрытие легко разместить и зафиксировать на гладильной доске.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Easy8 Покрытие для гладильной доски

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    Сменное покрытие

    Для гладильной доски Easy8

    Удобная система фиксации

    Удобная система фиксации

    Для фиксации покрытия доски предусмотрена специальная система крепления.

    Идеально для доски Easy8: 120x45 см

    Идеально для доски Easy8: 120x45 см

    Покрытие предназначено для использования с доской Easy8. Оно также подходит для гладильных досок размером 120 x 45 см.

    С конструкцией в форме плечиков ShoulderWings

    С конструкцией в форме плечиков ShoulderWings

    В комплект входят два сменных покрытия для плечиков ShoulderWings со специальной системой крепления.

    Снижение уровня шума на 60 %*

    Снижение уровня шума на 60 %*

    Более комфортное глажение благодаря сменному покрытию, снижающему уровень шума на 60 % по сравнению с многослойным покрытием для гладильной доски

    Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

    Гладкое скольжение по покрытию без скопления конденсата

    Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.

    Идеально для парогенераторов

    Это сменное покрытие подходит для использования парогенераторов Philips

    • Покрытие доски

      Верхний слой
      100% хлопок
      Четвертый слой
      Войлок
      Второй слой
      Пена
      Третий слой
      "Капля-стоп"

    • Технические характеристики

      Форма покрытия доски
      Забавный орнамент
      Размер доски
      120 x 45  cm
      Размер покрытия
      130 x 55  cm
      Крепление
      Специальная система крепления
      Толщина слоя пеноматериала
      3  mm
      Плечики ShoulderWings
      В комплекте

    • Замена

      Подходит для
      GC240

    Badge-D2C

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    • Процент снижения уровня шума по сравнению с использованием многослойного покрытия для гладильной доски

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