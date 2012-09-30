GC020/00
Сменное покрытие
Для продления срока службы используйте запасное покрытие для гладильной доски Easy8, а также покрытие для системы складных плечиков ShoulderWings. Благодаря специальной системе крепления покрытие легко разместить и зафиксировать на гладильной доске.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для фиксации покрытия доски предусмотрена специальная система крепления.
Покрытие предназначено для использования с доской Easy8. Оно также подходит для гладильных досок размером 120 x 45 см.
В комплект входят два сменных покрытия для плечиков ShoulderWings со специальной системой крепления.
Более комфортное глажение благодаря сменному покрытию, снижающему уровень шума на 60 % по сравнению с многослойным покрытием для гладильной доски
Благодаря уникальной технологии AquaBlock, которая не дает конденсату стекать на пол, это покрытие гладильной доски идеально подходит для парогенераторов.
Это сменное покрытие подходит для использования парогенераторов Philips
Покрытие доски
Технические характеристики
Замена
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