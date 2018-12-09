GC026/80
Машинка для удаления катышков
Благодаря машинке для удаления катышков Philips вы сможете легко и быстро ухаживать за тканями разных типов. Любые изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Широкое лезвие обрабатывает большую поверхность ткани одним движением, что позволит быстрее привести одежду в порядок.
Лезвия вращаются со скоростью 8800 об/мин., что позволяет эффективно и быстро удалять катышки с одежды
Контейнер для собранных катышков можно легко снять и опустошить.
Фильтр прибора оснащен 3 отверстиями разного размера, что обеспечивает тщательное удаление катышков с ткани.
Регулируемая насадка позволяет ухаживать даже за самыми деликатными тканями
После использования прибор можно легко очистить с помощью щеточки для чистки. См. инструкции по очистке в прилагаемом кратком руководстве.
В комплект входят 2 батареи Philips типа AA.
Вес и габариты
Аксессуары
Страна происхождения
Аксессуары
Технические характеристики
Вес и габариты
Экологическая безопасность
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