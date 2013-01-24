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EasySpeed

Паровой утюг

GC1028/20
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Общая оценка / 5
  • Быстрое глажение от начала и до конца Быстрое глажение от начала и до конца Быстрое глажение от начала и до конца
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    EasySpeed Паровой утюг

    GC1028/20
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    Быстрое глажение от начала и до конца

    Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    EasySpeed Паровой утюг

    Быстрое глажение от начала и до конца

    Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое глажение от начала и до конца

      3 способа ускорить процесс глажения

      • Подача пара 25 г/мин; паровой удар 100г
      • Керамическая подошва
      • Очистка от накипи
      • 2000 Вт
      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

      Керамическая подошва для лучшего скольжения по ткани

      Керамическая подошва для лучшего скольжения по ткани

      Керамическая подошва устойчива к царапинам, хорошо скользит и легко очищается.

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Вертикальное отпаривание для удаления складок

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Противокапельная система позволяет гладить деликатные ткани при низкой температуре, предотвращая протекание воды на одежду

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

      Равномерное распределение пара для эффективного глажения

      Благодаря продуманной конструкции подошвы пар распределяется по ней равномерно, поэтому для увлажнения ткани требуется меньше движений, а значит, вы быстрее закончите глажение.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Керамическая подошва
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        25  г/мин
        Паровой удар
        100  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распылитель
        Да
        Мощность
        2000  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        200  мл
        Система "капля-стоп"
        Да
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Носик Triple Precision

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

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