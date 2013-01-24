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Утюг без функции подачи пара

GC135
Общая оценка / 5
1 награда
  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный
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    Утюг без функции подачи пара

    GC135
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простой, быстрый и эффективный

    Этот легкий и качественный утюг Philips GC135/01 позволит вам сделать процесс глажения простым и эффективным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Утюг без функции подачи пара

    Простой, быстрый и эффективный

    Этот легкий и качественный утюг Philips GC135/01 позволит вам сделать процесс глажения простым и эффективным. Узнать обо всех преимуществах

    Простой, быстрый и эффективный

    Этот легкий и качественный утюг Philips GC135/01 позволит вам сделать процесс глажения простым и эффективным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Утюг без функции подачи пара

    Простой, быстрый и эффективный

    Этот легкий и качественный утюг Philips GC135/01 позволит вам сделать процесс глажения простым и эффективным. Узнать обо всех преимуществах

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      Простой, быстрый и эффективный

      Легкий, качественный утюг

      • Алюминиевая подошва
      • 950–1100 Вт
      • Сетевой шнур длиной 1,8 м
      Желобок для пуговиц облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

      Желобок для пуговиц облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

      Желобок для пуговиц облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.

      Индикатор готовности утюга к работе

      Индикатор готовности утюга к работе

      При достижении заданной температуры индикатор выключается.

      Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

      Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

      Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.

      Мощный утюг 1100 Вт

      Мощный утюг 1100 Вт

      Мощный утюг Philips 1100 Вт

      Технология литой подошвы

      Технология литой подошвы для более быстрого и равномерного нагрева

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Алюминиевый
        Питание
        950—1100  Вт

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1,8  м

      • Легко использовать

        Длина шнура питания
        1,8  м

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        0,76  кг
        Габариты изделия
        25,5 x 11,1 x 12,8  см
        напряжение
        220–240

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