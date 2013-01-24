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Простой, быстрый и эффективный
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг со специально разработанными отверстиями для пара и антипригарной подошвой создан для быстроты.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг со специально разработанными отверстиями для пара и антипригарной подошвой создан для быстроты.
Простой, быстрый и эффективный
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг со специально разработанными отверстиями для пара и антипригарной подошвой создан для быстроты.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простой, быстрый и эффективный
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг со специально разработанными отверстиями для пара и антипригарной подошвой создан для быстроты.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
При достижении заданной температуры индикатор выключается.
Резервуар увеличенного объема до 200 мл позволяет гладить больше одежды, не доливая воду.
Специально разработанная система отверстий для пара обеспечивает лучший паровой поток, эффективно разглаживающий складки.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Технические характеристики
GC026/00
GC026/30
GC026/80