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  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный

    Паровой утюг

    GC1420/02

    Простой, быстрый и эффективный

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг со специально разработанными отверстиями для пара и антипригарной подошвой создан для быстроты.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

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    Простой, быстрый и эффективный

    С функцией самоочистки

    Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Антипригарное покрытие подошвы

    Антипригарное покрытие подошвы

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

    Индикатор готовности утюга к работе

    Индикатор готовности утюга к работе

    При достижении заданной температуры индикатор выключается.

    Большой резервуар для воды (200 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема до 200 мл позволяет гладить больше одежды, не доливая воду.

    Специально разработанные отверстия для пара для лучшего парового потока

    Специально разработанная система отверстий для пара обеспечивает лучший паровой поток, эффективно разглаживающий складки.

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,06  kg

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Объем резервуара для воды
      200  ml

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      17  g/min
      Подошва
      Антипригарная
      Мощность
      1200  W

    Badge-D2C

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