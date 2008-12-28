GC1421/02
Простой, быстрый и эффективный
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг со специально разработанными отверстиями для пара и антипригарной подошвой создан для быстроты.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
При достижении заданной температуры индикатор выключается.
Резервуар увеличенного объема до 200 мл позволяет гладить больше одежды, не доливая воду.
Специально разработанная система отверстий для пара обеспечивает лучший паровой поток, эффективно разглаживающий складки.
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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