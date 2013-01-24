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Паровой утюг

GC1421
Общая оценка / 5
  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный
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    Паровой утюг

    GC1421
    Общая оценка / 5

    Простой, быстрый и эффективный

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг со специально разработанными отверстиями для пара и антипригарной подошвой создан для быстроты.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Простой, быстрый и эффективный

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг со специально разработанными отверстиями для пара и антипригарной подошвой создан для быстроты.

    Простой, быстрый и эффективный

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг со специально разработанными отверстиями для пара и антипригарной подошвой создан для быстроты.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Простой, быстрый и эффективный

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг со специально разработанными отверстиями для пара и антипригарной подошвой создан для быстроты.

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    См. все steam-iron

      Простой, быстрый и эффективный

      С функцией самоочистки

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

      Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок.

      Антипригарное покрытие подошвы

      Антипригарное покрытие подошвы

      Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

      Индикатор готовности утюга к работе

      При достижении заданной температуры индикатор выключается.

      Большой резервуар для воды (200 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема до 200 мл позволяет гладить больше одежды, не доливая воду.

      Специально разработанные отверстия для пара для лучшего парового потока

      Специально разработанная система отверстий для пара обеспечивает лучший паровой поток, эффективно разглаживающий складки.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        17  г/мин
        Питание
        1200  Вт
        Подошва
        Антипригарная
        Распылитель
        Да

      • Легко использовать

        Долив в любое время
        Да
        Объем резервуара для воды
        200  мл

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,06  кг

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