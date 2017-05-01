GC1424/30
На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется справиться поскорее. Этот утюг с постоянной подачей пара, антипригарным покрытием и встроенной функцией распыления создан для того, чтобы вы могли быстро разглаживать складки на одежде.Узнать обо всех преимуществах
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Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы
Удобная ручка и устойчивое вертикальное положение для максимального комфорта
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Широкое отверстие резервуара для воды предотвращает случайное протекание.
Большой регулятор нагрева позволяет выбрать нужную температуру для обработки соответствующего типа ткани, обеспечивая безопасность при глажении.
Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.
Постоянная подача пара до 15 г/мин для быстрого разглаживания складок.
Подача пара измеряется в граммах при выходе из подошвы. Чем сильнее паровой удар, тем глубже пар проникает в ткань для более тщательного разглаживания складок. Паровой удар этого утюга составляет 60 г и позволяет разглаживать даже самые жесткие складки.
Удобство использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размер и вес
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