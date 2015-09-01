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  • Просто и эффективно Просто и эффективно Просто и эффективно

    Паровой утюг

    GC1433/40

    Просто и эффективно

    Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче!

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    Паровой утюг

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    Просто и эффективно

    3 способа упростить процесс глажения

    • 2000 Вт
    • Очистка от накипи
    • Антипригарная подошва
    Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

    Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

    Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

    Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

    Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

    Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

    Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

    Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

    Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

    Легкое скольжение на любых тканях (допускающих глажение)

    Легкое скольжение на любых тканях (допускающих глажение)

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения на всех типах тканей, допускающих глажение.

    Большой резервуар для воды (220 мл), удобное заполнение

    Большой резервуар для воды (220 мл), удобное заполнение

    Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

    Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разглаживать складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    Слайдер Calc Clean для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Слайдер Calc Clean для легкого вымывания частиц накипи из утюга

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Большой регулятор нагрева обеспечивает удобную настройку температуры

    Большой регулятор нагрева обеспечивает удобную настройку температуры

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Функция самоочистки

    • Технические характеристики

      Напряжение
      240  V

    • Удобство использования

      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для наполнения
      Объем резервуара для воды
      220  ml
      Небольшой вес и удобная конструкция
      Да

    • Экологическая безопасность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      25  g/min
      Подошва
      Антипригарная
      Мощность
      2000  W
      Распыление
      Да
      Паровой удар
      90  g
      Паровой носик
      Да

    Badge-D2C

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