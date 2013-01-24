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Паровой утюг

GC1440/20
Общая оценка / 5
  • Просто и эффективно Просто и эффективно Просто и эффективно
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    Паровой утюг

    GC1440/20
    Общая оценка / 5

    Просто и эффективно

    Этот утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной постоянной подаче пара. Долговечная керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани, а уникальный носик теперь в 3 раза точнее для разглаживания даже самых труднодоступных участков. Комфортное глажение благодаря удобному утюгу. Узнать обо всех преимуществах

    Паровой утюг

    Просто и эффективно

    Этот утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной постоянной подаче пара. Долговечная керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани, а уникальный носик теперь в 3 раза точнее для разглаживания даже самых труднодоступных участков. Комфортное глажение благодаря удобному утюгу. Узнать обо всех преимуществах

    Просто и эффективно

    Этот утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной постоянной подаче пара. Долговечная керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани, а уникальный носик теперь в 3 раза точнее для разглаживания даже самых труднодоступных участков. Комфортное глажение благодаря удобному утюгу. Узнать обо всех преимуществах

    Паровой утюг

    Просто и эффективно

    Этот утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной постоянной подаче пара. Долговечная керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани, а уникальный носик теперь в 3 раза точнее для разглаживания даже самых труднодоступных участков. Комфортное глажение благодаря удобному утюгу. Узнать обо всех преимуществах

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      Просто и эффективно

      3 способа упростить процесс глажения

      • 2000 Вт
      • Очистка от накипи
      • Керамическая подошва
      • Система "капля-стоп"
      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

      Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

      Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

      Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

      Большой резервуар для воды (220 мл), удобное заполнение

      Большой резервуар для воды (220 мл), удобное заполнение

      Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Противокапельная система позволяет гладить деликатные ткани при низкой температуре, предотвращая протекание воды на одежду

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

      Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

      Долговечная керамическая подошва для превосходного скольжения на всех типах тканей

      Долговечная керамическая подошва для превосходного скольжения на всех типах тканей

      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Паровой удар до 100 г для разглаживания самых жестких складок

      Паровой удар до 100 г для разглаживания самых жестких складок

      Благодаря паровому удару до 100 г вы сможете разгладить даже самые жесткие складки.

      Большой регулятор нагрева обеспечивает удобную настройку температуры

      Большой регулятор нагрева обеспечивает удобную настройку температуры

      Технические характеристики

      • Быстрое разглаживание складок

        напряжение
        240  В

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        220  мл
        Заостренный паровой носик
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        25  г/мин
        Питание
        2000  Вт
        Паровой удар
        100  г

      • Экологичность

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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