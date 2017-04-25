GC1440/20
Просто и эффективно
Этот утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной постоянной подаче пара. Долговечная керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани, а уникальный носик теперь в 3 раза точнее для разглаживания даже самых труднодоступных участков. Комфортное глажение благодаря удобному утюгу.Узнать обо всех преимуществах
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Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Противокапельная система позволяет гладить деликатные ткани при низкой температуре, предотвращая протекание воды на одежду
Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разглаживать складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
Благодаря паровому удару до 100 г вы сможете разгладить даже самые жесткие складки.
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
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