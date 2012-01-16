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  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный

    Паровой утюг

    GC1480/02

    Простой, быстрый и эффективный

    Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с отверстиями для пара особой формы и легко скользящей подошвой.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Паровой утюг

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    Простой, быстрый и эффективный

    Паровой утюг с функцией самоочистки

    Антипригарное покрытие подошвы

    Антипригарное покрытие подошвы

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Индикатор готовности утюга к работе

    Индикатор готовности утюга к работе

    При достижении заданной температуры индикатор выключается.

    Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

    Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

    Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.

    Постоянная подача пара до 17 г/мин

    Постоянная подача пара до 17 г/мин

    Постоянная подача пара до 17 г/мин

    1200 Watt enables constant high steam output

    1200 Watt enables constant high steam output

    Большой резервуар для воды (270 мл) позволяет долго гладить, не подливая воду

    Резервуар увеличенного объема до 270 мл позволяет гладить больше одежды, не подливая воду.

    • Очистка от известкового налета

      Функция Calc Clean
      Функция самоочистки

    • Технические характеристики

      Вес утюга
      1,06  kg
      Напряжение
      220  V

    • Удобство использования

      Долив в любое время
      Да
      Объем резервуара для воды
      270  ml
      Свободный поворот шнура (шарнир)
      Свободный поворот шнура на 360 градусов
      Длина сетевого шнура
      1,8  m

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      17  g/min
      Подошва
      Антипригарная
      Мощность
      1200  W
      Распыление
      Да

    Badge-D2C

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