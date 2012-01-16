Паровой утюг
Простой, быстрый и эффективный
Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с отверстиями для пара особой формы и легко скользящей подошвой.
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Простой, быстрый и эффективный Паровой утюг с функцией самоочистки Антипригарное покрытие подошвы
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Индикатор готовности утюга к работе
При достижении заданной температуры индикатор выключается.
Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов
Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.
Постоянная подача пара до 17 г/мин
Постоянная подача пара до 17 г/мин
1200 Watt enables constant high steam output Большой резервуар для воды (270 мл) позволяет долго гладить, не подливая воду
Резервуар увеличенного объема до 270 мл позволяет гладить больше одежды, не подливая воду.
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Очистка от известкового налета
Функция Calc Clean
Функция самоочистки
Технические характеристики
Вес утюга
1,06
kg Напряжение
220
V
Удобство использования
Долив в любое время
Да Объем резервуара для воды
270
ml Свободный поворот шнура (шарнир)
Свободный поворот шнура на 360 градусов Длина сетевого шнура
1,8
m
Быстрое и мощное разглаживание складок
Постоянная подача пара
17
g/min Подошва
Антипригарная Мощность
1200
W Распыление
Да
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