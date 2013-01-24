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Паровой утюг

GC1480
Общая оценка / 5
  • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный
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    Паровой утюг

    GC1480
    Общая оценка / 5

    Простой, быстрый и эффективный

    Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с отверстиями для пара особой формы и легко скользящей подошвой.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Простой, быстрый и эффективный

    Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с отверстиями для пара особой формы и легко скользящей подошвой.

    Простой, быстрый и эффективный

    Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с отверстиями для пара особой формы и легко скользящей подошвой.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Простой, быстрый и эффективный

    Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с отверстиями для пара особой формы и легко скользящей подошвой.

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      Простой, быстрый и эффективный

      Паровой утюг с функцией самоочистки

      Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

      Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов

      Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.

      Антипригарное покрытие подошвы

      Антипригарное покрытие подошвы

      Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

      Индикатор готовности утюга к работе

      Индикатор готовности утюга к работе

      При достижении заданной температуры индикатор выключается.

      Постоянная подача пара до 17 г/мин

      Постоянная подача пара до 17 г/мин

      Постоянная подача пара до 17 г/мин

      Мощность 1200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Мощность 1200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

      Большой резервуар для воды (270 мл) позволяет долго гладить, не подливая воду

      Резервуар увеличенного объема до 270 мл позволяет гладить больше одежды, не подливая воду.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Антипригарная
        Постоянная подача пара
        17  г/мин
        Распылитель
        Да
        Питание
        1200  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        270  мл
        Долив в любое время
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,06  кг
        напряжение
        220  В

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