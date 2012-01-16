GC1490/02
Простой, быстрый и эффективный
Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется закончить поскорее. А поможет вам в этом утюг Philips с отверстиями для пара особой формы и легко скользящей подошвой.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 20 г/мин для лучшего разглаживания складок.
При достижении заданной температуры индикатор выключается.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Заостренный носик облегчает глажение вдоль пуговиц и швов.
Резервуар увеличенного объема до 270 мл позволяет гладить больше одежды, не подливая воду.
Очистка от известкового налета
Технические характеристики
Удобство использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
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