GC1705/01
Быстрота и эффективность гарантированы
В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты.Узнать обо всех преимуществах
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Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.
Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.
Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Резервуар увеличенного объема до 180 мл позволяет долго гладить, не доливая воду. Вы гладите больше одежды за один прием.
Технические характеристики
Вес и габариты
Удобство использования
Комфортное глажение
Разглаживание складок
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