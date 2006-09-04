Ключевые слова для поиска

  • Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы

    1700 series Паровой утюг

    GC1705/01

    Быстрота и эффективность гарантированы

    В жизни так много всего интересного, и вы хотите поскорее справиться с домашней работой. Этот качественный утюг с заостренным носиком, специально разработанными отверстиями для пара и легко скользящей подошвой создан для быстроты.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    1700 series Паровой утюг

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Быстрота и эффективность гарантированы

    Подошва, созданная для быстрого глажения

    • Подача пара 17 г/мин
    • Алюминиевая подошва
    • Очистка от накипи
    • 1400 Вт
    Мощность 1400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Мощность 1400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

    Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

    Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

    Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

    Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

    Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

    Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

    Заостренный носик для глажения труднодоступных мест

    Уникальный заостренный носик позволяет прогладить даже самые труднодоступные детали одежды.

    Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

    Алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани

    Долговечная алюминиевая подошва легко скользит по любому типу ткани, устойчива к царапинам, легко чистится.

    Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок

    Постоянная подача пара до 17 г/мин для лучшего разглаживания складок.

    Большой резервуар для воды (180 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

    Резервуар увеличенного объема до 180 мл позволяет долго гладить, не доливая воду. Вы гладите больше одежды за один прием.

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400
      Частота
      50—60
      Напряжение
      220—240

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,06
      Габариты изделия
      26,1 x 11,5 x 13,6

    • Удобство использования

      Управление
      • Индикатор нагрева
      • Настройка подачи пара
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Кнопка переключения режимов
      Быстрый нагрев
      Да

    • Комфортное глажение

      Длина шнура
      1,8  m
      Дополнительный комфорт
      Свободный поворот шнура на 180 градусов
      Безопасен в использовании
      Превышает международные стандарты перепада напряжения
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      180  ml

    • Разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      До 17 г/мин
      Подошва
      Оптимальная система отверстий
      Распыление
      Да
      Эффективное глажение труднодоступных мест
      Заостренный носик

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.