GC1740/20
Просто и эффективно
Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора.Узнать обо всех преимуществах
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Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для обеспечения максимально эффективной работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разглаживать складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.
Мощность
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Удобство использования
Гарантия
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
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