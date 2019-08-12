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  • Просто и эффективно Просто и эффективно Просто и эффективно

    EasySpeed Паровой утюг

    GC1742/40

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Просто и эффективно

    Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора.

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    EasySpeed Паровой утюг

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    Просто и эффективно

    4 режима подачи пара для превосходных результатов глажения

    • Паровой удар до 90 г
    • Антипригарная подошва
    • Очистка от накипи
    Резервуар 220 мл для более долгого глажения

    Резервуар 220 мл для более долгого глажения

    Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

    Слайдер Calc Clean для длительной подачи пара

    Слайдер Calc Clean для длительной подачи пара

    Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для обеспечения максимально эффективной работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

    Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

    Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

    Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

    Встроенный распылитель воды равномерно увлажняет ткань

    Встроенный распылитель воды равномерно увлажняет ткань

    Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

    Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

    Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

    Увеличенная керамическая подошва позволяет покрыть больше ткани за раз*

    Увеличенная керамическая подошва позволяет покрыть больше ткани за раз*

    Расширенное отверстие для удобного долива воды*

    Расширенное отверстие для удобного долива воды*

    Антипригарная подошва для легкого и быстрого скольжения по всем типам тканей

    Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

    Носик Triple Precision поможет прогладить самые сложные места

    Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разглаживать складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

    • Мощность

      В активном режиме (режиме ECO)
      .

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1.9  m
      Время нагрева
      30 с

    • Дизайн

      Цвет
      Красный

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      220  ml
      Название подошвы
      Антипригарная
      Световой индикатор
      Да
      Распыление
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      2000  W
      Паровой удар
      До 90  g
      Постоянная подача пара
      25  g/min
      Различные режимы подачи пара
      Да

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Встроенный слайдер очистки от накипи

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,72  kg

    Badge-D2C

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